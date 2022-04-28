جهة الشرق .. تقدم إنجاز برنامج التخفيف من آثار نقص الأمطار

هبة بريس : وجدة

في إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم الدعم للفلاحين ومربي الماشية المعنيين, قامت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق بالتنزيل الجهوي عبر إعطاء الإنطلاقة لبرنامج جهوي يستجيب لحاجيات الفلاحين و الكسابة، حيث خصصت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات 420 مليون درهم من أجل تفعيل المحور الأول المتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات المحددة بمجموع العمالات.

ويشمل الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني توزيع 1,5 مليون قنطار من الشعير المدعم بثمن محدد في 200 درهم للقنطار و توزيع 80 ألف قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب وتلقيح ومعالجة 4,28 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل، ومعالجة 53.500خلية نحل ضد الفارواز، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز 40 نقطة مائية واقتناء 164 صهريج بلاستيكي مجرور لفائدة مربي الماشية وتهيئة المراعي بغلاف مالي قدره 15,9 مليون درهم.

فيما يخص شق حماية الرصيد النباتي وتدبير ندرة المياه، يضم البرنامج تجهيز وإعادة تأهيل المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الري التكميلي لاستدامة البساتين المغروسة في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 20 ألف هكتار.

كما تعرف عملية توزيع الشعير المدعم إقبالا كبيرا من طرف الكسابة، حيث عملت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق و المديرية الإقليمية على تعبئة الموارد البشرية على المستويين الجهوي والمحلي من أجل مواكبة العملية و ضمان سيرورتها في ظروف جيدة و منتظمة.

فيما يخص تقدم عملية توزيع الشعير المدعم في شطرها الأول )إلى حدود 25 أبريل 2022 (فقد استفاد 58.590 كساب من توزيع 347.393 قنطار, أي 67% من مجموع الكمية المزمع توزيعها خلال هذه المرحلة، كما استفاد 33.130 كساب من بين مجموع المستفيدين من عملية النقل المجاني التي توفرها المديريات الإقليمية لمختلف الجماعات الترابية.

كما انطلقت عملية توزيع الاعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار بالجهة عبر توفير140.850 قنطار من هذه الأعلاف حيث تم توزيع 39.821 قنطار منها و ذلك إلى غاية 25 أبريل 2022 و استفاد منها 4370 مربي للأبقار على مستوى الجهة.

و تجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي2021-2022 عرف قلة في التساقطات المطرية خاصة خلال الفترة الخريفية حيث لم يتجاوز المعدل التراكمي 28,2 ملم , مما كان له الأثر المباشر و السلبي على نمو المزروعات الخريفية خاصة الحبوب و على نمو النباتات الرعوية خاصة في المناطق ذات الطابع الرعوي, كما فاقم نقص التساقطات المطرية بداية 2022 من نقص الغطاء النباتي بالمراعي خاصة النجود العليا مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد العلفية .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0