“حق الملح”.. هل يقتدي المغربي بجيرانه ويكافئ “زوجته” يوم العيد?
شهر رمضان الكريم، شهر العبادة والغفران وصلة الرحم وكذا شهر إعداد أشهى وألذ الأطباق وبذل مجهود يومي كبير لتقديم طاولة إفطار وسحور متنوعة .
مع نهاية شهر رمضان الكريم، تتنافس عدد من نسوة الدول المجاورة لاستعراض هدايا مختلفة بمجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت عبارة “حق الملح”.
“حق الملح” أو “مكافأة شهر رمضان” هي عادة قديمه تعود أصولها الى دولتي الجزائر وتونس، وهي عبارة عن هدية يقدمها الزوج لشريكته صباح عيد الفطر، بعد عودته من صلاة العيد وتقديم الزوجة لفنجان شاي أو قهوة له، هذا الفنجان الذي لا يعود لها فارغا بل بهدية داخله عبارة عن خاتم أو سنسلة ذهب أو غيرها.
وتختلف هدية “حق الملح” حسب المستوى المادي للزوج، وتبتدء من علبة حناء أو ثوب أو خاتم فضة أو مجوهرات ذهبية، وقد تصل إلى سيارات فارهة أو تذاكر رحلات دولية و غيرها.
وسميت “حق الملح” بهذا الاسم، وفق الروايات التاريخية، بسبب اضطرار النسوة الى تذوق درجة ملوحة طعامهن خلال شهر رمضان دون بلعه رغم صيامهن، لتقديم أشهى وألذ الأطباق لأسرهن.
كما تعد هدية “حق الملح” بمثابة اعتراف وشكر لمجهودات النسوة طيلة هذا الشهر الكريم، والتي تنقسم إلى الطبخ والتنظيف وتربية الأبناء والتسوق وغيرها.
اليوم، وبسبب اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي لحياتنا، أصبحت النسوة لا ترددن في مشاركة هدايا “حق الملح”، ما دفع بنساء دول عربية أخرى إلى التنويه بهذه العادة ودعوة رجالهن إلى الاقتداء بجيرانهم.
وفي هذا الصدد، عبرت “كريمة” عن إعجابها بهذه العادة القديمة التي يحرص الجيران على القيام بها كل سنة، مشيرة الى أن الكلمة الطيبة والابتسامة ورسالة شكر بسيطة، تكفي لشعورهن بالسعادة وبتقدير مجهوداتهن خلال الشهر الكريم بشكل خاص وطيلة السنة بشكل عام.
وأضافت “كريمة”، أن غالبية الرجال المغاربة يحرصن على مكافأة نسائهن مع نهاية الشهر الكريم ب”لباس العيد” كعربون شكر وامتنان على ما يبذلن من مجهودات.
نفس الأمر، أكده “علي” الذي ذكر أنه يحرص منذ سنوات على اقتناء “كسوة العيد” لزوجته ووالدته وكذا أخواته قبل زواجهن، كتعبير على شكره لهن على مجهوداتهن وخدمتهن للبيت طيلة أيام السنة.
من جهتها، ذكرت “هناء” أن الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق هذه السنة، جعل همها الوحيد هو اقتناء ملابس العيد لابنيها، لافتة أن تكتفي ب”كلمة طيبة” من زوجها وتعتبرها أحسن هدية “يوم العيد”.
فهل يقتدي المغربي بجيرانه ويكافئ “زوجته” نهاية رمضان?
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هذه بادرة طيبة نتمنى ان تحيى وتنتشر في مجتمعنا المغربي حتى يعم الحب ولمة الشمل بين الزوجين وتنعم الأسرة بالسعادة والفرحة والتضامن في ما بينها ويكبر الاطفال في جو من الاطمىنان والنجاح
حق الملح هو عادة توارثتها الأجيال القادمة في دول المغرب العربي لتكريم النساء في المجهودات المبذولة خلال شهر رمضان لتقديم لها هدية في العيد ولكن هل تظن أن المغاربة يقدرون مجهود المرأة خلال شهر رمضان هههههههههههه
حق الملح هو العادات والتقاليد المرتبطة بالمواسم الدينية كالاعياد التي تجمع الدول المغاربية وتميزها عن غيرها ولكن للاسف الشديد في المغرب العكس … ليس هناك أي زوج يقدم هدية لزوجته في العيد هديته هو الصراع والنكير في صباح العيد….
هناك بعض الازواج لا يعرفون بقيمة المرأة والمجهود التي تقوم به خلال شهر رمضان لتهيئ له مائدة الإفطار من جميع اشكالها لا تسمع منه حتى كلمة شكرا او وردة تعبر عن مجهودها….
المرأة عند الرجل سوى خادمة اي ملح يعرفه الرجل هههههههههههه هناك القليل من يكافؤ المرأة بمجهوداتها ويعرف بحق الملح والعشرة …
بعض الرجال لايعرفون بالعشرة التي جمعت مع زوجاتهن منذ سنوات طويلة بحلوها ومرها..فتقديم لها هدية هي بمنزلة اعتراف بحق الملح والعشرة ولكن للاسف الشديد مع من؟؟؟؟
ما أجمل هدية وهي عند رجوع الزوج الصالح من صلاة عيد الفطر وتكون الزوجة هيأت له كعكعة العيد وطبق الحلويات وهو حامل في يده هدية يقدمها لزوجته…
اعتقد ان حق الملح تطور في ايامنا هذه واجتاحت الطبقة البورجوازية وأصبحت الهدايا باهضة كتقديم سيارات لزوجاتهم عربونا المجهودات المبذولة تجاه ازواجهن…
أظن أن حق الملح كان يجمع بين العلاقات الأسرية بين الزوج وزوجته ولكن اليوم تفكيك الأسر واصبح كل واحد يلغي بلغاه؛ وذالك راجع إلى الغلاء المعيشي والظروف التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…
ذهبت طقوس والعادات مع الزمن الجميل الذي كان يعرف التصرف مع زوجته ..فالزوجة كانت تقوم بترتيب منزلها وتربية الأبناء ولكن عندما دخل الأنترنيت سنن الأسر واصبح كل واحد منعزل عن الآخر فأي ملح تتحدثون عنه حالياً….
المرأة تكد وتعطي مجهودات جبارة بدون ان تنتظر مقابل مادي أكثر ما تنتظره معنويا.
حق الملح هو يجب على الزوج إحترام زوجته أمام أبنائه هذآ كافي واحسن هدية يقدمها لزوجته…..
حق الملح ذهب مع أناس يعرفون بقيمة المرأة والمجهود التي تقوم به أما الآن الكل يجري وراء مصلحته فقط لايهمه أي مجهود التي تقوم به هههههههههههه.
إن العادات والتقاليد المرتبطة بالمواسم الدينية كالاعياد بدأت في الاندثار وباتت بالتديج بالانقراض وذلك راجع إلى الغلاء المعيشي والظروف التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…
يجب علينا ان نغرس هذه العادات والتقاليد في قلوب أبنائنا وبناتنا داخل المؤسسات التعليمية..
يجب عليك أيها الزوج الصالح أن تقدم هدية لزوجتك في العيد رمزا للمجهود التي قدمته لك خلال شهر رمضان المبارك.
كل يلغي بلغاه والمسكين يتخبط مع الزمن ولقمة العيش فكيف يعقل ان يقوم بشراء هدية يقدمها لزوجته….
حق الملح ذهب مع أناس زمن الجميل هههههههههههه.
يجب إعادة النظر في هذه التقاليد وعادات التي أصبحنا نلاحظ اندثارها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أيها الازواج انها تنتظركم الهدايا باهضة الثمن لتقديمها إلى ازواجكن على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة في هذا الشهر المبارك لتقديمها لهن في العيد هههههههههههه.