“حق الملح”.. هل يقتدي المغربي بجيرانه ويكافئ “زوجته” يوم العيد?

لبنى ابروك - هبة بريس

شهر رمضان الكريم، شهر العبادة والغفران وصلة الرحم وكذا شهر إعداد أشهى وألذ الأطباق وبذل مجهود يومي كبير لتقديم طاولة إفطار وسحور متنوعة .

مع نهاية شهر رمضان الكريم، تتنافس عدد من نسوة الدول المجاورة لاستعراض هدايا مختلفة بمجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت عبارة “حق الملح”.

“حق الملح” أو “مكافأة شهر رمضان” هي عادة قديمه تعود أصولها الى دولتي الجزائر وتونس، وهي عبارة عن هدية يقدمها الزوج لشريكته صباح عيد الفطر، بعد عودته من صلاة العيد وتقديم الزوجة لفنجان شاي أو قهوة له، هذا الفنجان الذي لا يعود لها فارغا بل بهدية داخله عبارة عن خاتم أو سنسلة ذهب أو غيرها.

وتختلف هدية “حق الملح” حسب المستوى المادي للزوج، وتبتدء من علبة حناء أو ثوب أو خاتم فضة أو مجوهرات ذهبية، وقد تصل إلى سيارات فارهة أو تذاكر رحلات دولية و غيرها.

وسميت “حق الملح” بهذا الاسم، وفق الروايات التاريخية، بسبب اضطرار النسوة الى تذوق درجة ملوحة طعامهن خلال شهر رمضان دون بلعه رغم صيامهن، لتقديم أشهى وألذ الأطباق لأسرهن.

كما تعد هدية “حق الملح” بمثابة اعتراف وشكر لمجهودات النسوة طيلة هذا الشهر الكريم، والتي تنقسم إلى الطبخ والتنظيف وتربية الأبناء والتسوق وغيرها.

اليوم، وبسبب اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي لحياتنا، أصبحت النسوة لا ترددن في مشاركة هدايا “حق الملح”، ما دفع بنساء دول عربية أخرى إلى التنويه بهذه العادة ودعوة رجالهن إلى الاقتداء بجيرانهم.

وفي هذا الصدد، عبرت “كريمة” عن إعجابها بهذه العادة القديمة التي يحرص الجيران على القيام بها كل سنة، مشيرة الى أن الكلمة الطيبة والابتسامة ورسالة شكر بسيطة، تكفي لشعورهن بالسعادة وبتقدير مجهوداتهن خلال الشهر الكريم بشكل خاص وطيلة السنة بشكل عام.

وأضافت “كريمة”، أن غالبية الرجال المغاربة يحرصن على مكافأة نسائهن مع نهاية الشهر الكريم ب”لباس العيد” كعربون شكر وامتنان على ما يبذلن من مجهودات.

نفس الأمر، أكده “علي” الذي ذكر أنه يحرص منذ سنوات على اقتناء “كسوة العيد” لزوجته ووالدته وكذا أخواته قبل زواجهن، كتعبير على شكره لهن على مجهوداتهن وخدمتهن للبيت طيلة أيام السنة.

من جهتها، ذكرت “هناء” أن الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق هذه السنة، جعل همها الوحيد هو اقتناء ملابس العيد لابنيها، لافتة أن تكتفي ب”كلمة طيبة” من زوجها وتعتبرها أحسن هدية “يوم العيد”.

فهل يقتدي المغربي بجيرانه ويكافئ “زوجته” نهاية رمضان?

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