نوال المتوكل تشارك في قرعة بطولة أمم إفريقيا للسيدات

هبة بريس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار المغربية نوال المتوكل، للمشاركة في سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي ستقام في المغرب.

وذكر (كاف) عبر موقعه الرسمي، أن مراسم القرعة سوف تقام يوم غد الجمعة بمجمع محمد السادس بالرباط بالمغرب.

وأضاف “تعتبر المغربية الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية نوال المتوكل أكبر رمز رياضي نسائي في العالم العربي، هي أول امرأة عربية وإفريقية ومسلمة تفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في عام 1984 في لوس أنجلوس ، حيث فازت ببراعة بسباق 400 متر حواجز”.

وأوضح: “المتوكل رائدة للمرأة الأفريقية لتحقيق النجاح في ألعاب القوى. هي وزيرة رياضية سابقة بالمغرب ،وتشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية”.

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