تقرير: “الكاميرا الخفية” الأكثر مشاهدة في “دوزيم” و”نشرة الطقس” في الأولى

هبة بريس - الرباط

كشف تقرير صادر عن “ماروك ميتري”، عن البرامج الأكثر مشاهدة على القناتين الأولى والثانية خلال الأسبوع المنصرم.

وحسب التقرير، فقد حلت الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” في المرتبة الأولى كأكثر برنامج مشاهدة بأكثر من 11 مليون مشاهدة، ثم سلسلة “التي راه التي”، وسلسلة زنقة السعادة، ثم مسلسل المكتوب، يليه المسلسل التركي المدبلج الوعد.

وفي القناة الأولى، فقد حلت نشرة الطقس في المرتبة الأولى ب 3 ملايين و250 ألف مشاهدة، ثم مسلسل “نصف قمر”، ثم برنامج “مداولة”، يليه مسلسل “مول المليح”.

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