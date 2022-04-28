TV Remote Isolated on White.

تقرير: “الكاميرا الخفية” الأكثر مشاهدة في “دوزيم” و”نشرة الطقس” في الأولى

2022-04-28 / 09:14
2
هبة بريس - الرباط

كشف تقرير صادر عن “ماروك ميتري”، عن البرامج الأكثر مشاهدة على القناتين الأولى والثانية خلال الأسبوع المنصرم.

وحسب التقرير، فقد حلت الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” في المرتبة الأولى كأكثر برنامج مشاهدة بأكثر من 11 مليون مشاهدة، ثم سلسلة “التي راه التي”، وسلسلة زنقة السعادة، ثم مسلسل المكتوب، يليه المسلسل التركي المدبلج الوعد.

وفي القناة الأولى، فقد حلت نشرة الطقس في المرتبة الأولى ب 3 ملايين و250 ألف مشاهدة، ثم مسلسل “نصف قمر”، ثم برنامج “مداولة”، يليه مسلسل “مول المليح”.

ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غضب فايسبوكي بسبب فتاة تحرض كلبها على قتل القطط و توثق ذلك بمواقع التواصل

غضب فايسبوكي بسبب فتاة تحرض كلبها على قتل القطط…

2022-04-28 / 16:25
Photo of الحكومة: الدعم المخصص للقمح اللين ناهز 3 ملايير درهم خلال 4 أشهر

الحكومة: الدعم المخصص للقمح اللين ناهز 3 ملايير درهم…

2022-04-28 / 16:14
Photo of أمن الحسيمة يوقف 9 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات واستعمال السلاح

أمن الحسيمة يوقف 9 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات…

2022-04-28 / 15:52
Photo of محكمة مراكش تؤجل قضية “الكوميسير ” و”مديرة الوكالة البنكية” وظهور شريط جديد

محكمة مراكش تؤجل قضية “الكوميسير ” و”مديرة الوكالة البنكية”…

2022-04-28 / 15:30
Photo of الحكومة: المغرب عازم على دخول سوق الغاز الطبيعي المسال

الحكومة: المغرب عازم على دخول سوق الغاز الطبيعي المسال

2022-04-28 / 15:20
Photo of بمناسبة عيد الفطر …الONCF يبرمج 220 قطارا يوميا ويضع برنامجًا خاصاً

بمناسبة عيد الفطر …الONCF يبرمج 220 قطارا يوميا ويضع…

2022-04-28 / 15:01
Photo of أخنوش ينوب عن الحكومة في تهنئة الملك و الشعب بعيد الفطر المبارك

أخنوش ينوب عن الحكومة في تهنئة الملك و الشعب…

2022-04-28 / 14:24
Photo of الحكومة: عملية اعتقال “مفطري رمضان” تمت في ظروف إنسانية

الحكومة: عملية اعتقال “مفطري رمضان” تمت في ظروف إنسانية

2022-04-28 / 14:22
Photo of الحكومة عن إعفاء القادمين إلى المغرب من الPCR: ندرس الأمر بشكل جدي

الحكومة عن إعفاء القادمين إلى المغرب من الPCR: ندرس…

2022-04-28 / 14:05
Photo of الحكومة تبشر مهنيي النقل: سنصرف دفعة ثانية من “دعم المحروقات”

الحكومة تبشر مهنيي النقل: سنصرف دفعة ثانية من “دعم…

2022-04-28 / 13:58

‫2 تعليقات

  1. تبقى اضعف واحقر سنة في الانتاجات التلفزيونية واحمض سنة ولكن كدلك تبين انحطاط المضمون الانتاجي والفكري بالمغرب.
    وقت الافطار عادة انشدوا 2m حيت احنامغاربة وكنتسناو الميت ياكما اينوض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق