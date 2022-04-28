TV Remote Isolated on White.

تقرير: “الكاميرا الخفية” الأكثر مشاهدة في “دوزيم” و”نشرة الطقس” في الأولى

2022-04-28 / 09:14
0
هبة بريس - الرباط

كشف تقرير صادر عن “ماروك ميتري”، عن البرامج الأكثر مشاهدة على القناتين الأولى والثانية خلال الأسبوع المنصرم.

وحسب التقرير، فقد حلت الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” في المرتبة الأولى كأكثر برنامج مشاهدة بأكثر من 11 مليون مشاهدة، ثم سلسلة “التي راه التي”، وسلسلة زنقة السعادة، ثم مسلسل المكتوب، يليه المسلسل التركي المدبلج الوعد.

وفي القناة الأولى، فقد حلت نشرة الطقس في المرتبة الأولى ب 3 ملايين و250 ألف مشاهدة، ثم مسلسل “نصف قمر”، ثم برنامج “مداولة”، يليه مسلسل “مول المليح”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسؤول أمني: حجز كمية قياسية للمخدرات بطنجة يندرج ضمن محاربة الجريمة العابرة للحدود

مسؤول أمني: حجز كمية قياسية للمخدرات بطنجة يندرج ضمن…

2022-04-28 / 08:00
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-28 / 07:00
Photo of الإفراج عن جميع الموقوفين من داخل مقهى بالدار البيضاء بتهمة “الإفطار العلني

الإفراج عن جميع الموقوفين من داخل مقهى بالدار البيضاء…

2022-04-27 / 23:14
Photo of أمن البيضاء يداهم مقهى لـ”وكالين رمضان”

أمن البيضاء يداهم مقهى لـ”وكالين رمضان”

2022-04-27 / 18:17
Photo of طرفاية: مندوبية الأوقاف تعلن عن أماكن وتوقيت صلاة عيد الفطر

طرفاية: مندوبية الأوقاف تعلن عن أماكن وتوقيت صلاة عيد…

2022-04-27 / 16:37
Photo of “سنطرال دانون” توزع أربعة آلاف قفة من المواد الغذائية على الأسر المعوزة

“سنطرال دانون” توزع أربعة آلاف قفة من المواد الغذائية…

2022-04-27 / 16:23
Photo of طنجة..حجز 26 طن من المخدرات بمستودع للشاحنات

طنجة..حجز 26 طن من المخدرات بمستودع للشاحنات

2022-04-27 / 16:22
Photo of الحسيمة.. إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 1.5 طن من الشيرا

الحسيمة.. إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 1.5 طن من…

2022-04-27 / 15:47
Photo of بسبب قرار وزيرة التعمير.. مسيرة احتجاجية تقطع الطريق مؤقتا بين جرسيف وتازة

بسبب قرار وزيرة التعمير.. مسيرة احتجاجية تقطع الطريق مؤقتا…

2022-04-27 / 15:28
Photo of أكادير : ملياردير سوسي مدان ب5 سنوات سجنا حر طليق وشركاؤه ” البسطاء” قضوا العقوبة

أكادير : ملياردير سوسي مدان ب5 سنوات سجنا حر…

2022-04-27 / 15:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق