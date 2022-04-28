الناظور .. إقدام سيدة خمسينية على الانتحار في ظروف غامضة برأس الماء

2022-04-28 / 00:40
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هبة بريس : وجدة
أقدمت سيدة تبلغ من العمر نحو 52 عاما، اليوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، على الانتحار شنقا في ظروف غامضة، وذلك على مستوى حي الجوهرة في جماعة رأس الماء الواقعة ترابيا لإقليم الناظور.

وحسب مصادر مطلعة، فالهالكة المسماة قيد حياتها “ر.ج” عازبة، كانت تعيش رفقة زوجة والدها، كما أن أسباب إقدامها على الانتحار يشوبها الغموض.

واستنفرت الحادثة السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان، حيث عاينت الجثة ونقلها لمستودع الاموات بالمستشفى الحسني بالناظور، وفتح تحقيق طبقا لتعليمات النيابة العامة.

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