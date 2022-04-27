قبيل الافطار بسطات….مصرع شاب واصابة ثلاثة آخرين في حادثة سير مروعة

محمد منفلوطي_هبة بريس

لقي شاب مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة بين سيارتين فلاحيتين بالطريق الجهوية الرابطة بين سطات وبولعوان على مستوى منطقة السدرة التابعة ترابيا لجماعة امزورة بسطات.

الحادث المروع الذي أودى بحياة الشاب ” ز.ز”، وقع بدقائق قبيل الافطار من اليوم الأربعاء، حيث ظلت الأخير يصارع الموت بعد تأخر سيارة الاسعاف حسب شهادات شهود، قبل أن يتم نقله على متن سيارة خاصة في محاولة لانقاذه صوب قسم المستعجلات بسطات.

هذا وقد تابعت هبة بريس عن قرب، حشود من المواطنين من ساكنة جماعة امزورة والدواوير التابعة خاصة تلك المتعلقة بمسقط رأس الشاب، وهم يسابقون الخطى نحو قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لالقاء نظرة الوداع على جثمان الراحل في انتظار تسلم جثته صباح يوم غد الخميس لدفنها بمسقط رأسه بمنطقة السدرة، وسط هستيريا وبكاء وتذكير بخصال الشاب الحميدة، لاسيما وأنه كان من الشباب المميزين أخلاقا وآدابا، وهو ما شكل صدمة كبيرة في نفوس كل من عاشره ورافقه، في الوقت الذي وقف والده مذهولا من هول الفاجعة، فيما والدته ظلت تردد محاسنه وسط مواساة أقاربها ونساء منطقتها في جو سادته موجة من الحزن والأسى الممزوجة بألف فراق الابن الذي يعد الوحيد لدى أسرته.

عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد سعيد، انتقلت إلى عين المكان لمعاينة الحادثة، وبعد انتهائها من الاجراءات القانونية، فتحت تحقيقا مع سائق السيارة الأخرى ضمن محضر قانوني، ناهيك عن احصائها للخسائر البشرية والمادية مع انتقال عنصرين من عناصرها صوب قسم المستعجلات لاستكمال مسطرة التحقيق

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