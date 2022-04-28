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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-28 / 07:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، نزول أمطار مصحوبة برعد في بعض المناطق بالريف والشمال الشرقي، إلى جانب تساقط قطرات مطرية بالشمال الغربي، والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي.

كما يتوقع تشكل كتل ضبابية محلية محتملة بالسهول الشمالية والوسطى، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، وعلى السواحل الوسطى والجنوبية وشرق المملكة مع تناثر حبات من الغبار محليا في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين درجتين و 8 درجات بالأطلس، وما بين 15 و 20 درجة بالجنوب الشرقي، والشمال الغربي وجنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستتراوح بين 7 و14 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل وآسفي، وهائجا بباقي السواحل، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطرفاية.

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