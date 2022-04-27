الإفراج عن جميع الموقوفين من داخل مقهى بالدار البيضاء بتهمة “الإفطار العلني

هبة بريس _ الرباط

علم من مصادر جيدة الإطلاع أنه تم الإفراج عن جميع الشباب الموقوفين، من داخل مقهى بالدار البيضاء بتهمة “الإفطار العلني في رمضان”.

وقالت مصادر الجريدة انه تم الإفراج عن الزبائن والعاملين بالمقهى، بعد إنجاز محاضر من أجل معلومات قضائية.

واعتقل، الأربعاء، عدد من الشباب أثناء إفطارهم علنا بمقهى وسط الدار البيضاء بعد شكاية تقدمت بها الساكنة لدى الشرطة ضد صاحب المقهى ..

و يعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي، ” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما”، على اعتبار أن ذلك يعتبر مسا بالشعور الديني للمجتمع.

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