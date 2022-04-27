أوروبا تبحث الاثنين توقف إمدادات الغاز الروسي
أعلنت وزيرة التحول البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي، الأربعاء، أن الوزراء الأوروبيين المكلفين شؤون الطاقة سيعقدون، الاثنين، “اجتماعاً استثنائيا” لبحث وضع الطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد قرار روسيا قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا.
وقالت الوزيرة في تغريدة على تويتر إنه “بعد توقف شحنات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، يظل الأوروبيون موحدين ومتحدين”.
وأضافت بومبيلي التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنها “ستجمع نظراءها بعد ظهر الاثنين في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الأوروبي لشؤون الطاقة”.
وقطعت مجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة، الأربعاء، كل صادراتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا، في قرار أثار مخاوف من حصول نقص في الإمدادات، ليس في أوروبا الشرقية والوسطى فحسب بل في القارة العجوز بأسرها.
ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بـ”المحاولة الجديدة من روسيا لابتزازنا بالغاز”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لهذا السيناريو”.
وأضافت في تغريدة على تويتر “نحن نعمل على تطوير استجابتنا الأوروبية المنسقة. يمكن للأوروبيين التأكد من أننا متحدون ومتضامنون مع الدول الأعضاء المتضررة” من قرار قطع الغاز الروسي.
20 تعليقات
مبروك عليهم امريكا تعهدت بامداد اوكرانيا بالاسلحة فقط ولم تتعهد لهم بالغاز انتظرو حتى اجتماع شهر 12..
لو قاطعت اوروبا الغاز الروسي لشهر واحد فقط فروسیا سيسقط اقتصادها وأعلن الإفلاس..
لا يصح إلا الصحيح وعلى الدول العربية المالكة للغاز ان تفرض عملتها العربية حسب عملة كل دولة..
المدمن على الغاز الروسي لا يستطيع الاستغناء عليه اكثر من ستة اشهر ..
اوروبا لا تقدر التحمل العيش بدون غاز لبضعة اشهر وذالك لما لان الغاز يعتبر المادة الحيوية ولا يمكن الاستغناء عنه..
اوربا تموت من شدت البرد لولا الغاز الروسي وليس لها البديل غير الغاز الروسي..
اعتقد ان كلاهما خاسران ولكن مستقبلا خسارة روسيا أكبر بعد وضع حلول بذيلة للغاز والنفظ الروسي..
الخاسر الوحيد في هذا النزاع هي اوكرانيا عندما تسند الامور لغير أهلها ف انتظر الخراب لو كان المهرج زلنسكي سياسي محنك لما استعملته الولايات المتحدة واروبا لاضعاف روسيا وخراب بلاده التي تعتبر في الآونة الأخيرة من افظل الدول الاوروبية..
على أوروبا ودول الناتو التي عاثت في الأرض الفساد أن تركع أمام أقدام بوتين فقد آن وقت الحساب، الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان …
هنا دخلت الحرب المرحلة الثانية او الرد بمثل العقوبات بالعقوبات او عقوبات بمقابل قرارات والقادم سيكون اسوا انه صراع القوى العالمية..
بدأ العد التنازلي للتخلي عن كل شيء في سبيل اسقاط نظام البترو دولار واليورو…
ننتظر انقسام في سياسة دول حلف الناتو ضد روسيا تحت ضغط المستهلكين في الدول التي سيشملها قرار روسيا بقطع امدادات الغاز مستقبلا..
عن قريب سيتوصل الاوروبيون الى توفير البديل عن الغاز الروسي الى الغاز المسيل وستخسر روسيا اهم سوق لها لتصدير الطاقة ومورد هام لن يتم تعويضه..
المرحلة التالية من الحرب هي التعامل بالروبل الروسي والاستغناء عن الدولار واليورو صعود عملة جديدة ونزول عملات كانتا مهيمنات ..
بولندا اعلنت منذ البداية حربها على روسيا والان تستنجد وأنها في موقف صعب جدا ..
بداية لانهيار الغرب وصعود روسيا والصين اي بمعنى اخر انتهت سياسة القطب الواحد الذي كان يحكم العالم..
لماذا تم التصعيد من قبل رؤساء الدول الاوربية لو انهم تركوا الشأن الروسي الاوكراني لحاله ما تطور الوضع الى الاسواء..
بلغاريا أفقر دولة في أروبا بعد رومانيا وزيد توقيف الغاز الطبيعي الروسي يعني كارثة اجتماعية كبيرة نقص الكهرباء خسارة الغاز…
ليس بلغاريا و بولندة هي من تفرض بل روسيا
هي حرة في ثرواتها و تبيعها كما تشاء و بأي عملة تردها و عليهم الذهاب الى امريكا تبيع لهم الطاقة بدولار..
لو يستمر بوتين في الضغط على اوروبا سيفكك الاتحاد الأوروبي بوتين يسيطر على الغرب..