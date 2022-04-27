250 ألفا يحيون “ليلة القدر” في المسجد الأقصى
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن نحو 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى، مساء اليوم الأربعاء، لإحياء “ليلة القدر”.
وذكرت وكالة “شهاب”، مساء اليوم الأربعاء، بأن حوالي 250 ألف مصل توافدوا على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء “ليلة القدر”، ليلة الـ 27 من شهر رمضان، حيث تجمعوا من مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل
وانطلقت من الداخل المحتل مئات الحافلات محملة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين من مدن الناصرة وطمرة وأم الفحم والنقب، وغيرها من المدن والبلدات المحتلة، فيما توافد آلاف المواطنين وبأعداد غير مسبوقة على حاجز قلنديا شمال القدس، في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى
وأوضحت الوكالة أن الإجراءات الإسرائيلية قد تسببت في التضييق على المواطنين الفلسطينيين بأزمة كبيرة على الحواجز، خاصة قلنديا شمالي القدس المحتلة، وحاجز بيت لحم، وهو ما حال دون وصول أعداد كبيرة من المواطنين من دخول القدس.
15 تعليقات
اللهم تقبل دعائنا اللهم تقبل يارب اللهم تقبل الصيام والقيام وتقبل دعاءنا يا رب فك اسرى المسجد الاقصى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين..
اللهم انصرهم نصرا تشد به ازرهم وتقوي به عضدهم من عندك وثبت اقدامهم ياقوي ياعزيز..
اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكل فلسطين، اللهم كن لهم عونًا، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين، اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلًا اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك
اللهم انصرهم وقويهم وصبرهم
اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين يااارب..
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واجعل كيدهم في نحورهم اللهم عليك بهم اللهم انصر بيت المقدس..
تقبل آلله منآ ومنكم الصيام والقيام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ماشاء الله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر اخوتنا في فلسطين..
اللهم أري قوتك وعظمتك لإسرائيل يا من لا ملجأ لنا إلا إليه واعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل الأقصى آمناً مطمئنا وانصر المستضعفين منهم ..
اللهم انصر أهلنا في القدس .اللهم كن معهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرا عزيزا..
اللهم انا نستودعك بيت المقدس واهل القدس وكل فلسطين اللهم كن لهم عونا اللهم انا لانملكوالا الدعاء فيارب لاترد لنا دعاء الا واستجبته لنا ..
اللهم نشكو لك ضعفنا وعجزنا عن عدم نصرة اخوتنا في فلسطين.اللهم نحن لا نستطيع دفعاً ولا وصولاً اللهم نشكو اليك قلة حيلتنا
اللهم انصرهم إنك خير الناصرين..
اللهم أنصر أهل القدس اللهم كن معهم وأنصرهم على أعدائهم وأرحم شهدائهم يارب كن عونا لهم اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء فيارب لا تردنا وتقبل منا اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك يارب..
اللهُم يا من لا يُهزم جُنده و لا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهل فلسطين عوناً و نصيراً، و معيناً و ظهيراً. اللهُم أنصرهم ولا تنصر عليهم يا كريم يا عزيز..
اللهم انصر اخواننا في القدس وكن معهم وثبتهم يارب العالمين..
اللهم انصر اخواننا المسلمين الفلسطينين على أعداء الدين والإسلام نصرا مبينا وعزيز مقتدرا..
اللهم انصرهم وثبت اقدامهم وقلوبهم اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى ورجاله اللهم انصرهم وخذ بايديهم وثبت اقدامهم اللهم إنا نستودعك القدس واهلها وارضها وشبابها ونساءها وشيوخها واطفالها ..