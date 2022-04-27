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250 ألفا يحيون “ليلة القدر” في المسجد الأقصى

2022-04-27 / 21:48
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن نحو 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى، مساء اليوم الأربعاء، لإحياء “ليلة القدر”.

وذكرت وكالة “شهاب”، مساء اليوم الأربعاء، بأن حوالي 250 ألف مصل توافدوا على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء “ليلة القدر”، ليلة الـ 27 من شهر رمضان، حيث تجمعوا من مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل

وانطلقت من الداخل المحتل مئات الحافلات محملة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين من مدن الناصرة وطمرة وأم الفحم والنقب، وغيرها من المدن والبلدات المحتلة، فيما توافد آلاف المواطنين وبأعداد غير مسبوقة على حاجز قلنديا شمال القدس، في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى

وأوضحت الوكالة أن الإجراءات الإسرائيلية قد تسببت في التضييق على المواطنين الفلسطينيين بأزمة كبيرة على الحواجز، خاصة قلنديا شمالي القدس المحتلة، وحاجز بيت لحم، وهو ما حال دون وصول أعداد كبيرة من المواطنين من دخول القدس.

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