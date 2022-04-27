البحرية الملكية تنقذ 40 مهاجر سري من موت محقق..

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في المحيط الأطلسي فوق سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، قدمت صباح اليوم الاربعاء، المساعدة لما مجموعه 42 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين، واجهوا صعوبات على متن قارب مطاطي وسط المحيط، مما استدعى تدخل البحرية الملكية، التي كانت تمشط سواحل المملكة وعثرت عليهم في حالة جد مزرية.

وأضاف المصدر، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء العيون، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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