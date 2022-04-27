يحصل بالجزائر.. إحياء مغنية راي لحفل تكريم حفظة القرآن الكريم
استفردت الجزائر بواقعة غريبة تتمثل في استدعاء مغنية راي جزائرية تدعى “لامية” من أجل إحياء حفل تكريم حفظة القرآن الكريم،
الواقعة الغريبة قابلها تنديد كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصف رواد الاخير الواقعة بـ”الفضيحة المدوية”
واتسع الفضاء الازرق لنشر صور وفيديو غناء الشابة الجزائرية في الحفل الذي خصص لتكريم حفظة القرآن الكريم، وسط انتقاد وهجوم نشطاء السوشال ميديا على المسؤولين .
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8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله اهكذا يحتفل بكتاب الله ان هذا لمنكر أليس هناك من المؤمنين من يتصدوا
لهذا النظام الفاجر الخبيث الذي طغى وتجبر على العباد وتجاوز حدود الله ولم يعد يفرق بين الحق والباطل
هاذ الحاكم العسكري للجزائر اللي إسمه…. مانقدرش نكتبو حيت عيب . نسأل الله في هذه العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل أن يخلص الشعب الجزائري من طغيانه.و أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر . آمين
😂😂عيش نهار تسمع خبار
لاحولة ولا قوة الا بالله
اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم
المشكلة في من إستجاب لها من الحفظة
صدق الشيخ الالباني رحمه الله حين قال قبل ثلاثين سنة تقريبا أن حكمام الجزائر لا دين لا دنيا !
لحم لحمير دار مفعولو