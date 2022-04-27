أمن البيضاء يداهم مقهى لـ”وكالين رمضان”

كشف ” شريط فيديو ”مداهمة المصالح الأمنية بالدار البيضاء ظهر اليوم الأربعاء أحد المقاهي، لتقديمه لوجبات غذائية في نهار رمضان

وقالت مصادر الجريدة انه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص بما فيهم مسيرة المقهى، من أجل التحقيق معهم في الموضوع.

و يعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي، ” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما”، على اعتبار أن ذلك يعتبر مسا بالشعور الديني للمجتمع.

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