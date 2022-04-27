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في أسبوع.. تحصيل أزيد من 6 ملايين درهم من مخالفات المرور

2022-04-27 / 17:51
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لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2245 آخرون بجروح، إصابات 79 منهم بليغة، في 1618 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أبريل 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية ، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألفا و821 مخالفة، وإنجاز 7590 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و231 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و363 ألف و425 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4334 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7590 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 228 مركبة.‏

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