الغاز المكتشف بالعرائش .. آخر التطورات

كشفت شركة شاريوت البريطانية عن تسجيل تطور جديد بشأن حقل غاز “أنشوا” المتواجد بسواحل العرائش

واعلنت الشركة قرارها تعيين مصرف سوسيتي جنرال (فرع لندن) كمستشار مالي لتطوير خيارات تمويل الديون لتطوير المشروع.

وأعلنت الشركة البريطانية في بلاغ، أن هذا التطور جاء بعد تحقيق عملية التنقيب عن الغاز التي تقودها في حقل “انشوا” قبالة سواحل المملكة لنتائج ناجحة مؤخرا.

وتوقعت شركة النفط والغاز البريطانية أن يصل صافي إنتاج الغاز بحقل أنشوا-2 إلى 150 مترا، عوض 100 متر التي أُعلن عنها في التحليل الأولي، مؤكدة في بلاغ سابق، أنه وبعد تحليل بيانات الحقل السالف الذكر، ثبُت احتواؤه على غاز جاف عالي الجودة

وسبق للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن أكد أن نتائج الحفر في حقل “أنشوا” الثاني “مشجعة” وبأن الأمر يتعلق بغاز طبيعي عالي الجودة، كما أوضح أن الشروع في الإنتاج يُتوقع أن يتم سنة 2024، علما أن النتائج المشجعة التي كشفت عنها التراخيص الممنوحة في منطقة “ليكسوس” دفعت شركة “شاريوت” إلى إتمام إجراءات الحصول على ترخيص جديد بمنطقة “ريصانة” القريبة من العرائش.

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