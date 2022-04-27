طرفاية: مندوبية الأوقاف تعلن عن أماكن وتوقيت صلاة عيد الفطر

هبة بريس-أشعبان لحبيب

كشفت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بمدينة طرفاية عن قائمة المصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443 هـ.

وأعلنت المندوبية أن صلاة عيد الفطر ،ستقام بحول الله بمدينة طرفاية على الساعة الثامنة صباحا.

وبخصوص المصليات التي ستؤدى بها صلاة عيد الفطر بمدينة طرفاية، فهي تشمل حسب إعلان للمندوبية التي تتوفر هبة بريس على نسخة منه.

وفيما يلي لائحة المصليات الخاصة بالعيد، و مواقعها، بإقليم طرفاية.

مسجد الرحمة، و مسجد المسيرة الخضراء، المسجد العتيق مخصصين لصلاة العيد بمدينة طرفاية، أما بخصوص الجماعات الترابية، الطاح فستقام صلاة العيد بمصلى الطاح، وكذا مصلى جماعة الدورة، أما جماعة اخفنير فستقام بها صلاة العيد بمصلى أخفنير، وقرية الصيد امكريو التابعة لجماعة الطاح على ساعة الثامنة.

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