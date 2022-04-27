طنجة..حجز 26 طن من المخدرات بمستودع للشاحنات
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بني مكادة ، من حجز كمية ضخمة من المخدرات في عملية مداهمة نوعية صباح اليوم الاربعاء استهدفت موقفا لشاحنات تعود لبارون مخدرات .
وتقدر الكمية المحجوزة في 26 طنا من المخدرات كانت مخباة على شاكلة “الطماطم” وفاكهة “السويهلة” معدة للتهريب الدولي.
وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الامنية بمدينة طنجة
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تعليق واحد
واش كاين شي حكومة في لبلاد ولا كلها سيبة
راه هادوك اكبار لي غطيو على صحاب للحشيش
راه الى ما قامت الدولة باللازم راه مبقات قيما لهاديك لبلاد الحكم بالاعدام هو الحل
الله ينعل المجرمين كبار وصغار . لبد الى الذهاب الى اماكن صنع المخدرات وتدميرها هي ومن فيها. المغرب ولا حقل تجارب من جميع الاجناس ، الزينا الكوكاين الهكر بالعلالي ولا واحد يحشم .