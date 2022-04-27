طنجة..حجز 26 طن من المخدرات بمستودع للشاحنات

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بني مكادة ، من حجز كمية ضخمة من المخدرات في عملية مداهمة نوعية صباح اليوم الاربعاء استهدفت موقفا لشاحنات تعود لبارون مخدرات .

وتقدر الكمية المحجوزة في 26 طنا من المخدرات كانت مخباة على شاكلة “الطماطم” وفاكهة “السويهلة” معدة للتهريب الدولي.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الامنية بمدينة طنجة

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