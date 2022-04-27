صورة تعبيرية

طنجة..حجز 26 طن من المخدرات بمستودع للشاحنات

2022-04-27 / 16:22
1
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بني مكادة ، من حجز كمية ضخمة من المخدرات في عملية مداهمة نوعية صباح اليوم الاربعاء استهدفت موقفا لشاحنات تعود لبارون مخدرات .

وتقدر الكمية المحجوزة في 26 طنا من المخدرات كانت مخباة على شاكلة “الطماطم” وفاكهة “السويهلة” معدة للتهريب الدولي.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الامنية بمدينة طنجة

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن البيضاء يداهم مقهى لـ”وكالين رمضان”

أمن البيضاء يداهم مقهى لـ”وكالين رمضان”

2022-04-27 / 18:17

طرفاية: مندوبية الأوقاف تعلن عن أماكن وتوقيت صلاة عيد…

2022-04-27 / 16:37
Photo of “سنطرال دانون” توزع أربعة آلاف قفة من المواد الغذائية على الأسر المعوزة

“سنطرال دانون” توزع أربعة آلاف قفة من المواد الغذائية…

2022-04-27 / 16:23
Photo of الحسيمة.. إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 1.5 طن من الشيرا

الحسيمة.. إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 1.5 طن من…

2022-04-27 / 15:47
Photo of بسبب قرار وزيرة التعمير.. مسيرة احتجاجية تقطع الطريق مؤقتا بين جرسيف وتازة

بسبب قرار وزيرة التعمير.. مسيرة احتجاجية تقطع الطريق مؤقتا…

2022-04-27 / 15:28
Photo of أكادير : ملياردير سوسي مدان ب5 سنوات سجنا حر طليق وشركاؤه ” البسطاء” قضوا العقوبة

أكادير : ملياردير سوسي مدان ب5 سنوات سجنا حر…

2022-04-27 / 15:18
Photo of تنظيم تسويق فاكهة الدلاح في إقليم زاكورة وسط ترحيب المهنيين

تنظيم تسويق فاكهة الدلاح في إقليم زاكورة وسط ترحيب…

2022-04-27 / 13:47
Photo of هل ستقدم الحكومة 3700 درهم للمحتاجين? وزارة الاقتصاد تنفي

هل ستقدم الحكومة 3700 درهم للمحتاجين? وزارة الاقتصاد تنفي

2022-04-27 / 13:32
Photo of بسبب قرار لوزارة التعمير.. اقليم جرسيف يشهد حراكا خاصا

بسبب قرار لوزارة التعمير.. اقليم جرسيف يشهد حراكا خاصا

2022-04-27 / 13:00
Photo of الرميلي تعيد النظر في دفتر تحملات استغلال شواطئ الدار البيضاء

الرميلي تعيد النظر في دفتر تحملات استغلال شواطئ الدار…

2022-04-27 / 11:20

تعليق واحد

  1. واش كاين شي حكومة في لبلاد ولا كلها سيبة
    راه هادوك اكبار لي غطيو على صحاب للحشيش
    راه الى ما قامت الدولة باللازم راه مبقات قيما لهاديك لبلاد الحكم بالاعدام هو الحل
    الله ينعل المجرمين كبار وصغار . لبد الى الذهاب الى اماكن صنع المخدرات وتدميرها هي ومن فيها. المغرب ولا حقل تجارب من جميع الاجناس ، الزينا الكوكاين الهكر بالعلالي ولا واحد يحشم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق