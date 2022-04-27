بوتين: إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فسيكون الرد سريعا

2022-04-27 / 14:21
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فسيكون الرد سريعا، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

وقال الرئيس الروسي، متحدثا في اجتماع لمجلس المشرعين حول الرد على أي تهديد للأمن الاستراتيجي الروسي: “لقد اتخذنا جميع القرارات في هذا الصدد، الرد سيكون سريعا وحاسما”.

وأكد الرئيس الروسي أن وزارة الدفاع الروسية ستقدم قريبا المعتقلين المتورطين بجرائم الحرب في أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن هذه “الفظائع ستعطى بالتأكيد تقييما قانونيا موضوعيا”، ولكن الآن من الضروري تفعيل دور القضايا على المستوى الدولي، وعلى المستوى البرلماني.

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