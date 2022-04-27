السعودية.. وزارة الحج تدعو المعتمرين إلى التفرغ للعبادة وتجنب كثرة التصوير
هبة بريس - وكالات
دعت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى التفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بكثرة التصوير في الحرم المكي وأثناء العمرة.
وذكرت الوزارة على حسابها على تويتر إن “كثرة التصوير في الحرم وأثناء العمرة تشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله، وتزعج العابرين بجانبك، وقد تعرض الآخرين للاصطدام بك”.
وأشارت إلى أنه عند الرغبة في التصوير داخل الحرم، يجب احترام خصوصية الآخرين أثناء أدائهم للمناسك، وعدم تصوير أي موقف خاص.
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2 تعليقات
سابقا كان التصوير ممنوعا
مع الأسف العمرة أصبحت موضة وطوندونس لصحاب الحبة وخاصهوم يديرو السيلفيات باش يبينو للناس زعما راحنا مومنين وشحال من واحد فيهوم الله يستر داير الربا وماشي للعمرة وكاين اللي واكل الخدامة فرزقهوم وماشي حتى هو للعمرة وكاين اللي ماتايصليش حتى الصلاة مقادة وماشي يعتمر ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم زمن السفالة والإنحطاط والمسجد راك ماخاصكش دخلو الهاتف وحتى يلا اضطريتي خاصك طفيه عساك أشرف بقعة في الأرض وبيت الله الحرام حراك التصاور ولكن هيهات هيهات