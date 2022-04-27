“سنطرال دانون” توزع أربعة آلاف قفة من المواد الغذائية على الأسر المعوزة
تواصل مجموعة “سنطرال دانون” أعمالها الخيرية الموازية خلال شهر رمضان، حيث و بعد حملة إفطار عشرة آلاف من الصائمين عبر توزيع عدد كبير من وجبات الإفطار يوميا، أقدمت المجموعة على مبادرة توزيع قفف رمضان.
و في هذا الصدد، و بشراكة مع مؤسسة مجيد، وزعت “سنطرال دانون” حوالي 4000 قفة غذائية لصالح الأشخاص والأسر المعوزة المنحدرة من الأحياء الهشة و الهامشية بمدينة الدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، صرحت مربم عرباني، مديرة التواصل لدى سنطرال دانون:”يسعدنا دعم مؤسسة مجيد في هذا العمل التضامني مع الأفراد والأسر الذين أضعفتهم الظرفية الاقتصادية الحالية”.
و أضافن ذات المتحدثة: “نود في سنطرال دانون أن نعبر عن تضامننا مع الفئات الأكثر هشاشة في السياق الحالي الصعب الذي تعيشه الأسر، و هذا العمل التضامني الذي تم إنجازه مع مؤسسة مجيد، ينضاف إلى مجموعة من الإجراءات التضامنية التي تقوم بها سنطرال دانون على مدار السنة”.
و أوضحت مسؤولة المجموعة:”قمنا بعدذ من المبادرات ولا سيما التبرع بمنتجات الحليب بالشراكة مع العديد من الجمعيات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فخلال سنة 2021، وزعت الشركة ما يعادل 6 مليون درهم من منتجات الحليب على شكل تبرعات للجمعيات، وفي 2020، ساهمت سنطرال دانون في صندوق كوفيد في إطار حملة التضامن الوطنية بمقدار 10 ملايين درهم”.
وتعكس كل هذه المبادرات وفق بلاغ للمجموعة التزام سنطرال دانون بإعطاء بُعد ملموس للمسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال الإنصات إلى مجتمعاتها المختلفة في إطار مقاربة محلية ومستدامة في نفس الآن.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مجيد، التي تأسست سنة 2000 ، تعد من بين إحدى المؤسسات المعروفة بمحاربتها للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي من خلال تطوير العديد من البرامج التي تستهدف الأرامل والطلبة والمكفوفين ومرضى الفشل الكلوي وفئات أخرى.
20 تعليقات
كان عليك ياسيد مدير شركه سنطرال ألا تدلي بهذا لأن الأجر يكون مستورا حتى يقبل عند الله ويكون اجرا تابث…
إنها مبادرة طيبة ومحمودة من طرف شركة سنطرال ونتمنى من جميع الشركات الكبرى المغربية أن تقوم بهذه الأعمال الخيرية وبالاخص ونحن في شهر رمضان المبارك الذي يتطلب علينا بالصدقات على للفقراء والمساكين وجزاكم الله خيرا كل من فعل هذه المبادرة الطيبة…
هذآ التضامن كان يجب على كل الطبقة البورجوازية ان تقوم به على الأقل تخفف شيئاً ما من متاعب الحياة ومتطلباتها الصعبة وبالاخص ونحن في شهر رمضان المبارك الذي يتطلب الأمر فيه الاستهلاك اليومي بكثرة….
شكرآ لشركة سنطرال على التضامن الخيري لتعم الفرحة والسرور على الفئات الأكثر هشاشة والفقر وبالاخص ونحن نعيش وضعية صعبة جدا بالنسبة لهؤلاء الأسر…
نتمنى هذه المبادرة الطيبة ان تدوم على مدار السنة وليس في شهر رمضان المبارك!!؟؟
الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش هو في حاجة ماسة إلى هذه المبادرة الطيبة من طرف شركات كبرى سواء كانت شركة سنطرال او غيرها فمرجوا من كل واحد منا أن يقوم بمثل هذه الأعمال الخيرية وجزاكم خيرا على ما تقومون به تجاه المسكين الذي اهلكه الزمن ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
ينقصو ثمن الحليب من لقوالب
شركه سنطرال دائما سباقة للخير وكانت الصدد في جميع الأزمات وبالاخص ساهمت في صندوق كوفيد 19 كورونا الذي عرفه المغرب خلال سنتين من التدهور المعشي والاقتصادي ..
على علمكم أن شركة سنطرال مع تنسيق مؤسسة مجيد كانت تساعد العديد من الطلبة والطالبات والاراميل والمكفوفين ومرضى فشل الكلوي وفئات معوزة وكانت تراعي متطلباتهم ولاسيما التبرع بمنتجاتها الحليب ومشتقاته ولهذا يجب علينا ان نتضامن معهم بشراء منتوجاتهم ولا نقاطعها…
لقد اعطت شركة سنطرال مع تنسيق مؤسسة مجيد صورة مثالية ومشرفة للمغرب وملموسة في حق الفقراء والمساكين وجزاكم الله خيرا على هذه المبادرة الطيبة …
ويضاف العمل الخيري الاجتماعي التي قامت به شركة سنطرال ومؤسسة مجيد الى ميزان حسنتهم مع صالح الأعمال يآرب..
كان عليها أن تعمل الخير بدون كشفه حتى يقبل عند الله …
إذا قمت بهذه المبادرة الطيبة كان عليك عدم تصوره واشهاره الاجر يبقى بينكم وبين الله سبحانه وتعالى وهذه وجهة نظري فقط…
هذآ ليس خيرا وإنما اشهارا من عمل عملا فسيراه آلله وليس العبد….
في رأيي أن هذه المبادرة الطيبة من طرف شركة سنطرال أن تعم الفائدة على أنحاء المملكة وليس مدينة الدارالبيضاء لوحدها هههههههههههه..
يجب علينا أن نتضامنا جميعا لأن يد واحدة لاتصفق …ونراعي حالة المحتاجين والفقراء ونشعر بهم…
مبادرة إنسانية وطيبة جزاهم آلله خيرا على ما فعلوه تستحق منا التشجيع والدعم المستمر لهؤلاء الأسر المتضررة بالفقر والازمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…
من ساهم من قريب او بعيد في هذه المبادرة الطيبة إلا وله كفاءات عليا من عند الله فهو الذي يجازيه على عمل الخير وليس العبد واعانكم الله…
نحن في جد ماسة إلى مثل هذه المبادرات الطيبة وبلاخص المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى…
إنها مبادرة إنسانية وطيبة لشركة سنطرال مع تنسيق مؤسسة مجيد من تخفيف العبأ على الأسر المتضررة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية ولا سيما الطبقة الفقيرة والكادحة والارامل التي يعيشون وضعية صعبة للغاية ولهذا يجب علينا ان نتضامن معهم ومساعدتنا نحن بدورنا في قفة رمضان …