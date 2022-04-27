“سنطرال دانون” توزع أربعة آلاف قفة من المواد الغذائية على الأسر المعوزة

2022-04-27 / 16:23
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هبة بريس - الدار البيضاء

تواصل مجموعة “سنطرال دانون” أعمالها الخيرية الموازية خلال شهر رمضان، حيث و بعد حملة إفطار عشرة آلاف من الصائمين عبر توزيع عدد كبير من وجبات الإفطار يوميا، أقدمت المجموعة على مبادرة توزيع قفف رمضان.

و في هذا الصدد، و بشراكة مع مؤسسة مجيد، وزعت “سنطرال دانون” حوالي 4000 قفة غذائية لصالح الأشخاص والأسر المعوزة المنحدرة من الأحياء الهشة و الهامشية بمدينة الدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، صرحت مربم عرباني، مديرة التواصل لدى سنطرال دانون:”يسعدنا دعم مؤسسة مجيد في هذا العمل التضامني مع الأفراد والأسر الذين أضعفتهم الظرفية الاقتصادية الحالية”.

و أضافن ذات المتحدثة: “نود في سنطرال دانون أن نعبر عن تضامننا مع الفئات الأكثر هشاشة في السياق الحالي الصعب الذي تعيشه الأسر، و هذا العمل التضامني الذي تم إنجازه مع مؤسسة مجيد، ينضاف إلى مجموعة من الإجراءات التضامنية التي تقوم بها سنطرال دانون على مدار السنة”.

و أوضحت مسؤولة المجموعة:”قمنا بعدذ من المبادرات ولا سيما التبرع بمنتجات الحليب بالشراكة مع العديد من الجمعيات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فخلال سنة 2021، وزعت الشركة ما يعادل 6 مليون درهم من منتجات الحليب على شكل تبرعات للجمعيات، وفي 2020، ساهمت سنطرال دانون في صندوق كوفيد في إطار حملة التضامن الوطنية بمقدار 10 ملايين درهم”.

وتعكس كل هذه المبادرات وفق بلاغ للمجموعة التزام سنطرال دانون بإعطاء بُعد ملموس للمسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال الإنصات إلى مجتمعاتها المختلفة في إطار مقاربة محلية ومستدامة في نفس الآن.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مجيد، التي تأسست سنة 2000 ، تعد من بين إحدى المؤسسات المعروفة بمحاربتها للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي من خلال تطوير العديد من البرامج التي تستهدف الأرامل والطلبة والمكفوفين ومرضى الفشل الكلوي وفئات أخرى.

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