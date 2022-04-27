تنظيم تسويق فاكهة الدلاح في إقليم زاكورة وسط ترحيب المهنيين

2022-04-27 / 13:47
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أشاد مهنيوا تسويق فاكهة الدلاح الأحمر بالاجراءات المتخذة هذه السنة لتسويق هذه الفاكهة وتنظيم العملية لتفادي الشكايات والمشاكل التي تكررت في السنوات الأخيرة.

وقد اتخذت السلطات المحلية والمجلس الجماعي لزاكورة والسلطات الأمنية عدة اجراءات لتنظيم العملية، منها توفير فضاء السوق نصف الأسبوعي ك ” باركينغ” آمن ومنظم لوقوف الشاحنات والعربات.

بالإضافة إلى توفير جميع حاجيات المهنيين لتسويق أفضل لهذه الفاكهة التي تساهم في تحرك الاقتصاد المحلي خلال هذه.
وستمكن هذه العملية من تنمية المداخيل المالية لجماعة زاكورة، وتفادي أي مشاكل محتملة مرتبطة بالأمن ، بالإضافة توفير خدمات أفضل للمهنيين لتسهيل تزويدهم السوق الوطنية والدولية بهذه الفاكهة.

وقد بدأت أولى شحنات “الدلاح” في غزو أسواق الفواكه في المغرب وأوروبا منذ حلول شهر رمضان.

ويعرف دلاح إقليم زاكورة في الأسواق الوطنية والدولية بجودته العالية، واحتل الأفضلية طيلة سنوات، وكان للإقبال المتزايد عليه الأثر الإيجابي الكبير على المنطقة، حيث ساهمت زراعة البطيخ الأحمر في انتعاش الرواج الاقتصادي و التجاري، حيث توافدت على المنطقة أفواج كبيرة من اليد العاملة فضلا عن خلق دينامية اقتصادية محلية مهمة.

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