بسبب قرار لوزارة التعمير.. اقليم جرسيف يشهد حراكا خاصا

2022-04-27 / 13:00
0
هبة بريس - جرسيف

تستمر ساكنة حي حمرية الصفيحي (الطيني) في الاحتجاجات الشبه يومية، أمام مقر عمالة اقليم جرسيف، مطالبين بإلغاء قرار الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، الذي يخص الاستفادة من البقع الارضية لإعادة الإيواء والذي يسمح لأسرتين بالاستفادة من بقعة واحدة عوض “أي واحدة لكل أسرة”.

حي حمرية باقليم جرسيف، والذي يعتبر أحد أكبر الأحياء الصفيحية “الطينية” حيث تقدر ساكنته باكثر من 40 الف شخص، يعد الحي الصفيحي الوحيد المتبقي بالاقليم بعد القضاء على حيين سابقين وفق شروط وخيارات أرضت كافة الأطراف.

ووفق مصدر محلي، فقد تم هدم الحيين السابقين “حي غياطة وحي دوار اليل” وتمكين الأسر من بقعة لكل أسرة، غير أنه بعد تعيين الوزيرة الجديدة جاءت بقرار جديد يفيد إشراك أسرتين بنفس البقعة، وهو ما رفضته الساكنة.

وأضاف ذات المصدر، أن عامل الاقليم استقبل سابقا ممثلين عن المحتجين، وأكد لهم عدم وجود أي قرار رسمي الى حدود الساعة، غير أنه رغم طمأنة المسؤول للساكنة تشهد الأوضاع تطورات قد تأتي بما لا يحمد عقباه خلال الأيام القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنظيم تسويق فاكهة الدلاح في إقليم زاكورة وسط ترحيب المهنيين

تنظيم تسويق فاكهة الدلاح في إقليم زاكورة وسط ترحيب…

2022-04-27 / 13:47
Photo of هل ستقدم الحكومة 3700 درهم للمحتاجين? وزارة الاقتصاد تنفي

هل ستقدم الحكومة 3700 درهم للمحتاجين? وزارة الاقتصاد تنفي

2022-04-27 / 13:32
Photo of الرميلي تعيد النظر في دفتر تحملات استغلال شواطئ الدار البيضاء

الرميلي تعيد النظر في دفتر تحملات استغلال شواطئ الدار…

2022-04-27 / 11:20
Photo of ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. أمن البيضاء يوقف شخصا

ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. أمن البيضاء يوقف…

2022-04-27 / 10:51
Photo of أخفنير: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 22 مرشحا

أخفنير: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 22 مرشحا

2022-04-27 / 09:32
Photo of سلا الجديدة.. الأمن يوقف شخصا بحوزته 2430 قرص طبي مخدر

سلا الجديدة.. الأمن يوقف شخصا بحوزته 2430 قرص طبي…

2022-04-27 / 09:25
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-27 / 07:00
Photo of مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون لتنظيم الإحسان العمومي‬

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون لتنظيم الإحسان العمومي‬

2022-04-27 / 00:07
Photo of العيون : بتعليمات من النيابة العامة لجنة مختلطة تتلف 24 كلغ من الكوكايين

العيون : بتعليمات من النيابة العامة لجنة مختلطة تتلف…

2022-04-26 / 23:46
Photo of صديقي ..الدولة لا تشجع الزراعات المستنزفة للمياه و” الدلاح” لا يحصل على دعم مالي من الدولة

صديقي ..الدولة لا تشجع الزراعات المستنزفة للمياه و” الدلاح”…

2022-04-26 / 23:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق