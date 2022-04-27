بسبب قرار لوزارة التعمير.. اقليم جرسيف يشهد حراكا خاصا

هبة بريس - جرسيف

تستمر ساكنة حي حمرية الصفيحي (الطيني) في الاحتجاجات الشبه يومية، أمام مقر عمالة اقليم جرسيف، مطالبين بإلغاء قرار الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، الذي يخص الاستفادة من البقع الارضية لإعادة الإيواء والذي يسمح لأسرتين بالاستفادة من بقعة واحدة عوض “أي واحدة لكل أسرة”.

حي حمرية باقليم جرسيف، والذي يعتبر أحد أكبر الأحياء الصفيحية “الطينية” حيث تقدر ساكنته باكثر من 40 الف شخص، يعد الحي الصفيحي الوحيد المتبقي بالاقليم بعد القضاء على حيين سابقين وفق شروط وخيارات أرضت كافة الأطراف.

ووفق مصدر محلي، فقد تم هدم الحيين السابقين “حي غياطة وحي دوار اليل” وتمكين الأسر من بقعة لكل أسرة، غير أنه بعد تعيين الوزيرة الجديدة جاءت بقرار جديد يفيد إشراك أسرتين بنفس البقعة، وهو ما رفضته الساكنة.

وأضاف ذات المصدر، أن عامل الاقليم استقبل سابقا ممثلين عن المحتجين، وأكد لهم عدم وجود أي قرار رسمي الى حدود الساعة، غير أنه رغم طمأنة المسؤول للساكنة تشهد الأوضاع تطورات قد تأتي بما لا يحمد عقباه خلال الأيام القادمة.

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