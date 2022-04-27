فوضى أصحاب الجيليات الصفراء… “تَنزل تشْري خبزة تْخلَّص عليها جوج دراهم”

محمد منفلوطي_هبة بريس

“تَنزل تشْري خبزة في هذا الشهر الكريم، تْخلَّص عليها جوج دراهم”، وما أن يفتح المرء فاه، حتى يهاجمه بصوت مفزع بالقول: ” أشبغيتي، اللهم ندير بحال هكذا ولنمشي نبيع الحشيش…واش بغيتيني نمشي نكريسي …خلصني الله يرحم الوالدين ولمتبقاش توقف هنا..سير شكي….” هكذا هو لسان حال بعض المتطفلين والمتطاولين على حرمة الشارع العام، بداعي امتهانهم لحراسة السيارات بمجرد حصولهم على بذلات صفراء وبادجات بخطوط حمراء خضراء مدلات على أعناقهم وصفارة مزمجرة، في الوقت الذي كان لزاما على هؤلاء أن يبحثوا لهم عن مورد رزق بدل الارتزاق على حقوق العباد.

البعض منهم يُقدم نفسه أمام سائق السيارة بلا استحياء كحارس أمين على السيارات مطالبا منه تأدية الفاتورة في يلعب فيه البعض دور المتسول، فيما البعض الآخر “يُكشر” عن أنيابه غضبا لإرغام أصحاب السيارات على أداء المستحقات كاملة بنبرة تحمل في طياتها نوعا من السلطوية الزائدة دون سند قانوني، فارضين قانونهم الخاص على رقاب المواطنات والمواطنين من السائقات والسائقين بدعوى حراسة سياراتهم….نشطاء فايسبوكيون ومتتبعون للشأن المحلي والوطني غيورون، أجمعوا على أن أسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، مردها إلى التساهل والهدنة غير المعلنة من قبل السلطات المختصة التي من المفروض أن تضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التطاول على حرية تنقل المواطنين من السائقين وحقهم في التوقف بالأماكن المسموح بها بالشارع العام.

هنا بمدينة سطات، وكسائر العديد من المدن، تعيش شوارع المدينة وأزقتها الرئيسية وبمحيط أسواقها العشوائية وأمام المؤسسات العمومية وبمحيط من مقابرها، (تعيش) على وقع الاحتلال العشوائي لمواقف السيارات من قبل هؤلاء وهم يطاردون السيارات من هنا وهناك والبحث لهم عن مكان للتوقف ولو كان (المكان) غير مخصص لذلك أو به إشارات المنع، في الوقت الذين يختفون فيه عن الأنظار ما أن تظهر سيارة الجر “الديبناج”، ليبقى صاحب السيارة الذي ذهب لقضاء مآربه في حيرة من أمره عند عودته، كما هو الحال أمام مقر مركز تسجيل السيارات بشارع الأميرة للاعائشة بسطات أو بمحيط سوق اشطيبة وغيرها من أماكن التوقف، على الرغم من أن هذه المداخيل لا تجد طريقها نحو خزينة المجلس الجماعي لأن صفقة تدبير مواقف السيارات بالمدينة لم تحسم بعد، وبالتالي لا يحق لأي كان استخلاص واجبات التوقف لصالح جيبه فقط بنوع من الشطط و”تخراج العينين”.

“مصطفى فرازي” رئيس لجنة التعمير و اعداد التراب و البيئة بالمجلس الجماعي بسطات أكد في اتصال هاتفي بـــ”هبة بريس” أن مشكل مواقف السيارات بالمدينة يجب معالجته من خلال مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين، معلنا عزم المجلس ايجاد حل يضمن لهذه الفئة كرامتها بدل حالة الفوضى التي يعرفها القطاع، مشيرا أن مواقف السيارات بالمدينة تستغل من قبل أشخاص بشكل عشوائي وأن الجماعة حاليا لا تستفيد من مداخيلها، وبالتالي فإن أي استخلاص للرسوم المتعلقة بهذه المرافق يعتبر غير مشروع ودون سند قانوني، مضيفا أن المجلس بصدد طرح الصفقة للمنافسة على الرغم من أن معظم المتنافسين يتخوفون من عدم اخلاء هذه المواقف بعد ارساء الصفقة.

ويشار أن فوضى “الباركينات” بمدينة سطات وغيرها من المدن الأخرى، جعلت العديد من المتتبعين للشأن المحلي يتساءلون عن الدور المنوط للشرطة الإدارية في هذا الصدد، وإلى أي حد يمكن لها أن تنجح في هذا الامتحان العسير، وبالتالي ارغام هؤلاء على اخلاء الشوارع العامة والساحات بعد أن احتلوها لمدة طويلة فارضين نوعا من الايتاوات على أصحاب السيارات مُكشِّرين عن أنياب الغضب لإرغام السائقين على أداء المستحقات بنبرة تحمل في طياتها نوعا من السلطوية الزائدة دون سند قانوني.

ما رأيك؟ المجموع 15 آراء 0 15