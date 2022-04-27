النقابات تقترح على الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات المهنية

هبة بريس - الدار البيضاء

قدمت النقابات الممثلة للطبقة الشغيلة في المغرب مجموعة من المقترحات ضمن ملفاتها المطلبية المعروضة أمام أنظار الحكومة و ذلك أياما فقط من فاتح ماي الذي يخلد من خلاله العالم مناسبة عيد العمال.

و من بين المقترحات التي قدمتها النقابات للحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات المهنية خاصة مساواة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي.

و تنتظر النقابات رد الحكومة بخصوص ملفاتها المطلبية التي تدارستها في الأيام الماضية و يتوقع أن تكون محور لقاء بين أعضاء الحكومة و ممثلي النقابات خلال هذا الأسبوع لتوقيع اتفاق بشأنها.

كما تضمنت مطالب النقابات الزيادة في الأجور بالنظر لغلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار، و كذا تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء قصد استفادتهم من معاشات التقاعد و غيرها.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 1 7