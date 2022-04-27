النقابات تقترح على الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات المهنية

2022-04-27 / 11:55
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هبة بريس - الدار البيضاء

قدمت النقابات الممثلة للطبقة الشغيلة في المغرب مجموعة من المقترحات ضمن ملفاتها المطلبية المعروضة أمام أنظار الحكومة و ذلك أياما فقط من فاتح ماي الذي يخلد من خلاله العالم مناسبة عيد العمال.

و من بين المقترحات التي قدمتها النقابات للحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات المهنية خاصة مساواة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي.

و تنتظر النقابات رد الحكومة بخصوص ملفاتها المطلبية التي تدارستها في الأيام الماضية و يتوقع أن تكون محور لقاء بين أعضاء الحكومة و ممثلي النقابات خلال هذا الأسبوع لتوقيع اتفاق بشأنها.

كما تضمنت مطالب النقابات الزيادة في الأجور بالنظر لغلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار، و كذا تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء قصد استفادتهم من معاشات التقاعد و غيرها.

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‫21 تعليقات

  1. ادا كانت الزيادة في الاجور مقابل الزيادة في سن التقاعد ونقص في الاقصاط السنوية من 2في المائة الى 1,5 بالنسبة للتقاعد العادي ومن 1,5في المائة بالنسبة للتقاعد النسبي فهدا غير مقبول بتاتا سيدي رئيس الحكومة انا من بين الكثيرين الدين وضعوا فيك الثقة فلا تخذلنا.

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