النقابات تقترح على الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات المهنية
هبة بريس - الدار البيضاء
قدمت النقابات الممثلة للطبقة الشغيلة في المغرب مجموعة من المقترحات ضمن ملفاتها المطلبية المعروضة أمام أنظار الحكومة و ذلك أياما فقط من فاتح ماي الذي يخلد من خلاله العالم مناسبة عيد العمال.
و من بين المقترحات التي قدمتها النقابات للحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات المهنية خاصة مساواة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي.
و تنتظر النقابات رد الحكومة بخصوص ملفاتها المطلبية التي تدارستها في الأيام الماضية و يتوقع أن تكون محور لقاء بين أعضاء الحكومة و ممثلي النقابات خلال هذا الأسبوع لتوقيع اتفاق بشأنها.
كما تضمنت مطالب النقابات الزيادة في الأجور بالنظر لغلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار، و كذا تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء قصد استفادتهم من معاشات التقاعد و غيرها.
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19 تعليقات
أنتم تضحكون علينا واستهزاءات علينا ؛ أنتم تعرفون الزيادات المهولة غير في المواد الغذائية الأساسية والحضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وتحطيم جيوبنا..
نتمنى ألا تكون وعود كاذبة وتمثيليات أمام الرأي العام ؛ ويكون كلام فيه المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية مع الموظفين المهنيين..
يجب أن يخرج هذا الاجتماع مع السيد اخنوش والنقابات حول اتفاقات وحلول واستفسارات يعود بالنفع على الشعب المغربي وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له أو كلام حبر على ورق فقط….
نطالب السيد اخنوش بزيادات في الأجور والمعاشات في جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه…
أعتقد أن هذه الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية في مقرراتها فهذه خطوة إيجابية استراتيجية تستهدف الاستقرار المهني بالمغرب….
كما يجب على الحكومة الجديدة تعطي أهمية كبيرة للقطاعات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل مصلحة العمال حتى تكون شيئا ما خففنا من وضعيتهم الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً….
أظن أنه سيعزز القدرة الشرائية للمواطن البسيط بهذه الزيادات في الأجور والمعاشات ونتمنى ذالك.
إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط تريدون التهدئة فقط ومسرحية ديبلوماسية تسير على خطاكم فانتم تعرفون ماعادا الدمار الشامل في جيوبنا بالزيادات في الاسعار الساروخية اليومية والغلاء المعشية وانعدام المراقبة والكل يلغي بلغاه والمسكين يتخبط مع الزمن…..
إنها خطوة تبشر بالخير ونتمنى ذالك لأن جاء الوقت لإنقاذ المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية وهذه الازيادات جاءت في وقتها المناسب…
نحن على ابواب فاتح ماي شهر العمال في هذآ الشهر نطالب بالتدخل الفوري الحكومة الجديدة أن تصلح وضعية العمال وترفع من اجورهم وذالك المعيشية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…
الوضعية اصبحت صعبة جدا جدا والفقير يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ونحن جد ماسة إلى هذه الزيادات في الأجور والمعاشات …
لقد قهرنا الزمن الذي طالما عانى منه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحن شعب ضعيف لنا آلله ونعم بالله العظيم. نريد منكم يا حكومة سوى التغيير والاصلاح في جميع القطاعات بالمغرب من أجل النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق….
كان الانتظار هو أمل المغاربة في هذه الحكومة الجديدة لتحقيق اهدافه ومتطلباته المعيشية والاجتماعية ولكن للاسف الشديد خاب الظن بهم واملنا عند الله سبحانه وتعالى..
نتمنى رؤية استراتيجية تستهدف المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة بتحقيق ضمان افضل بكثير من السابق ….
المغرب في حاجة ماسة إلى التغيير والاصلاح وليس التفاهات والقرارات التي بسببها تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب يجب أن تغيروا ما بانفسكم…
إنها بشرى استبشر بها المغاربة اليوم ونحن في شهر رمضان المبارك نتمنى ان الحكومة أن تبقى في كلامها وليس مجرد بروطوكول فقط…
التوفيق والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء ياسيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني ويسهر دائما للخير وحماية المواطن المغربي. يقول المثل المغربي ( لمعرفك خسرك….)
ماذا سنتفيذ من هذه الاتفاقيات؟؟؟؟ كيف العادة كلام حبر على ورق فقط وتدور الدوامة!!!!
اعتقد المستفيد الوحيد والاول هو ذوي النفوذ الكبرى والذين يتقضون أجور كبيرة ولكن أصحاب الأجور الدخل البسبط هم من يأخذ الضربة القاضية في جيوبهم.. يجب ان اتقوا الله في المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية يجب تعويضه …. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…