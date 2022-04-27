صورة تعبيرية

ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. أمن البيضاء يوقف شخصا

2022-04-27 / 10:51
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية ببعض السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي “بوشنتوف”، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شرائط فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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