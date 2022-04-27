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سلا الجديدة.. الأمن يوقف شخصا بحوزته 2430 قرص طبي مخدر

2022-04-27 / 09:25
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هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وجرى توقيف المشتبه على متن سيارة أجرة بمدخل مدينة سلا، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مالية، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل حقيبة أمتعته عن حجز 2430 قرص طبي مخدر مكونة من مجموعة من الأصناف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بسلا الجديدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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تعليق واحد

  1. يجب الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون في ترويج المخدرات والسموم لابناىنا التي تسبب في العديد من الجراىم والحواذث تؤثر سلبا على الأسر والمجتمع ككل

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