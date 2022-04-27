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مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون لتنظيم الإحسان العمومي‬

2022-04-27 / 00:07
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هبة بريس _ الرباط

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي سبق أن تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وتم اليوم الثلاثاء تمرير مشروع القانون بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه، في أفق تمريره بالجلسة العامة بمجلس المستشارين، قبل إحالته على مجلس النواب.
”.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء عبر الوسائل التقليدية (الكتابة، الإذاعة البرامج..) أو الإلكترونية (وسائل التواصل الاجتماعي، الأنترنيت…)

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‫3 تعليقات

  3. بغينا مشاريع قوانين تخص خلق فرص شغل ماشي تعلمو بنادم لعكز جالس ويتسنى الصدقة

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