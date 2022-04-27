طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاربعاء، نزول أمطار أو زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة برعد و ذلك فوق كل من شرق البلاد، والريف، والواجهة المتوسطية و الأطلس المتوسط.

كما ستتساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة ومحلية فوق مناطق السايس، والسهول الشمالية، والأطلس الكبير و السفوح الجنوبية-الشرقية، مع تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية فوق شمال الأقاليم الجنوبية، والسهول الشمالية والوسطى وكذا فوق هضاب الفوسفاط و والماس.

وسيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا فوق الجنوب، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى و الجنوبية، إضافة الى شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 08 درجات بالأطلس، وما بين 07 و 14 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية، ووالماس وهضاب الفوسفاط، وما بين 09 و 16 درجة بشمال ووسط البلاد، وأيضا بشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون بين 15 و 22 درجة بالجنوب- الشرقي للبلاد و بجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

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