العيون : بتعليمات من النيابة العامة لجنة مختلطة تتلف 24 كلغ من الكوكايين

هبة بريس-أشعبان لحبيب

بتعليمات من النيابة العامة بمدينة العيون،قامت المديرية الإقليمية الجمارك بمعية لجنة مكونة، من الشرطة القضائية الدرك الملكي بكل من طرفاية والعيون، بالإضافة للسلطة المحلية، بعملية الإتلاف عن طريق حرق هذه كمية مهمة من المخدرات الصلبة بمنطقة خلاء جنوب مدينة العيون.

مصادر هبة بريس الإلكترونية، أكدت أن أحد شواطئ مدينة طرفاية، والدي يبعد بحوالي 20 كيلومتر شمالا لفظ يوم أمس الإثنين، كمية مهمة من مخدر الكوكايين حددتها مصادرنا في 24كلغ، داخل حقيبة كانت مغلقة بإحكام حيث تم حجزها من طرف المركز القضائي بطرفاية، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة تم تسليمها للجمارك بالعيون وبعد فتحها تبين أنه الكوكايين ليتم اتلافها بواسطة الحرق زوال اليوم ضواحي العيون بتعليمات من النيابة العامة المختصة

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