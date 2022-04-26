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سوريا تعترض هجوما صاروخيا “إسرائيليا” قرب دمشق

2022-04-26 / 23:33
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هبة بريس _ وكالات

اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما صاروخيا “إسرائيليا” قرب العاصمة دمشق، على ما أفادت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء، الأربعاء.

وأفاد مراسل “سانا” بأن “دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق” من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة السورية إنهم سمعوا دوي انفجارات.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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‫3 تعليقات

  1. رغم ذلك تبقى الامكانيات الحربية لسوريا ضعيفة جدا مقارنة مع اسرائيل

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