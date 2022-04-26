بلغاريا تتلقى إخطارا بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من الغد

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الطاقة البلغارية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إخطارا من شركة “غازبروم” الروسية، بتعليق إمدادات الغاز إلى البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الطاقة البلغارية، فإن شركة “غازبروم” الروسية، ستعلق إمدادات الغاز إلى البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق لـ27 من أبريل/ نيسان.

وجاء في بيان الوزارة البلغارية: “اليوم، 26 أبريل/نيسان، تلقت شركة بولغاراز (البلغارية) إخطارا بتعليق إمدادات الغاز الطبيعي من شركة (غازبروم إكسبورت) اعتبارا من 27 أبريل/نيسان 2022”.

وكانت شركة النفط والغاز البولندية “PGNiG”، قد أعلنت هي الأخرى قبل ساعات، أنها تلقت إخطارا من “غازبروم” الروسية، بشأن تعليق إمدادات الغاز إلى بولندا، فيما لم تؤكد الشركة الروسية هذه الأنباء مشيرة إلى أن عملية الدفع بالروبل يجب أت تتم اليوم.

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