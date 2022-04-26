الجمع العام لجبهة إنقاذ المصفاة المغربية يعيد انتخاب اليماني رئيسا

هبة بريس _ الرباط

أعاد الجمع العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المتعقد الثلاثاء 25 أبريل 2022 بالبيضاء انتخاب الحسين اليماني رئيسا للجبهة.

وناقش الجمع وصادق على التقرير الأدبي والتقرير المالي وانتخب المكتب التنفيذي الجديد ورسم المحاور الكبرى لبرنامج العمل.

ويتكون المكتب الذي سيشتغل مع اليماني من محمد بنموسى نائبا له، وعبد الغني الراقي كاتبا عاما ورجاء كساب نائبته، وعائشة لبلق امينة للمال وعبد اللطيف بلحسن نائبها، ثم المستشارون ادريس العمراني، صلاح الوديع، لبيب بوكرين، سعيد بنحماني وعبد الحميد جماهري.

وأكد المكتب مواصلة النضال والترافع عبر كل المبادرات الممكنة من خلال برنامج عمل محدد من أجل حماية مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول في ظل السياق الدولي المهزوز والمفتوح على كل المخاطر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0