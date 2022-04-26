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رصدته كاميرا المراقبة الصدرية.. توقيف شرطي يشتبه في تلقيه رشوة

2022-04-26 / 22:28
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هبة بريس _ الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من شبهة “تورط مقدم شرطة”، يعمل بمفوضية الشرطة بواد زم، في قضية تتعلق بالرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة بموظف الشرطة المشتبه فيه، أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق خلال مزاولته لمهامه دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية من تشخيص هوية مستعمل الطريق الذي منح موظف الشرطة الورقة المالية على سبيل الرشوة، قبل أن يتم توقيفه بعدما تبين أنه موضوع بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات

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‫3 تعليقات

  1. عند قراءتي للعنوان تبادر لذهني ان القضية متعلقة فقط بتلقيه الرشوة من أحد خالف قوانين السير وعند قراءتي للمقال اتضح أن الامر خطير لكونه تلقى الرشوة من تاجر مخدرات مبحوث عنه مقابل مبلغ غالبا سيكون زهيدا

  3. مهنة الشرطة مهنة عظيمة اساسها الاخلاق وكل من خالف اخلاقيات المهنة لازم انه يعاقب

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