منظمة: ضعف الاكتفاء الذاتي يهدد الأمن الغذائي للمغاربة

هبة بريس _ الرباط

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن ضعف الاكتفاء الذاتي للمغرب من المحروقات والمواد الغذائية “يشكل لا محالة تهديدا للأمن الغذائي” للبلاد

ودعت المنظمة في بيان لها الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير آنية للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية.

وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ”استنزاف جيوب المواطنين” أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الغذائية”، مفيدة بأن مخزون المغرب من هذه المواد لا يتعدى أربعة أشهر.

ودعت المنظمة النقابية الحكومة إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة والعمل على تقنين سقف للأرباح، كما اقترحت إعادة تشغيل محطة “سامير” لتكرير النفط التي توجد في طور التصفية القضائية.

و دعت المنظمة الحكومة إلى مراقبة نقط توزيع المواد الغذائية وإلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال الرفع من أجور وتعويضات الموظفين والمتقاعدين، كما دعت الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات ومع كافة الأطراف الاقتصادية والمدنية.

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