البنك الدولي: أسعار السلع الاساسية ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2024

2022-04-27 / 07:30
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هبة بريس - وكالات

حذّر البنك الدولي، في تقرير، الثلاثاء، من أنّ أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا قد تظلّ مرتفعة لسنوات، أقلّه حتى نهاية 2024.

وقال البنك في تقريره إنّ “الحرب في أوكرانيا تسبّبت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية، وغيّرت نمط التجارة والإنتاج والاستهلاك في العالم”.

ويرى واضعو التقرير أنّ “الأسعار ستظلّ عند مستويات عالية تاريخياً حتى نهاية عام 2024”.

وأشاروا إلى أنّ ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين كان الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973.

وذكر البنك الدولي، في بيان، أنّ “أسعار المواد الأولية الغذائية – التي تًعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها – والأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، لم تكن بهذه القوة منذ عام 2008”.

وأضاف “بشكل عام هذه أكبر صدمة للسلع الأساسية التي نشهدها منذ السبعينات”.

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