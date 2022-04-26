تقرير أميركي ينتقد وضع الحريات الدينية في الجزائر

هبة بريس _ الرباط

توقف تقرير للجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية عند تدهور الحريات الدينية خلال العام الماضي بالجزائر .

وأفاد التقرير، أن السلطات الجزائرية “استمرت في تقييد العبادة، وأدانت أفراد بتهم التبشير، كما واصلت إغلاق عشرات الكنائس البروتستانتية وتم اتهام الأقليات الدينية بالتجمع غير القانوني مع عدم توفير مسار قانوني للعبادة الجماعية لهم”، وفق التقرير.

وجاء في التقرير أن هذه الإجراءات أثرت على الأقليات الدينية عبر العديد من الأديان والمعتقدات، بما في ذلك المسيحيين البروتستانت والمسلمين الأحمدية، وسرد عددا من المحاكمات التي ارتبطت بحرية المعتقد في الجزائر.

التقرير أشار ايضا إلى إغلاق ثلاث كنائس على الرغم من النداء المستمر من قبل المجتمع البروتستانتي للاحتجاج على أمر إغلاقها

واضاف التقرير أن الحكومة الجزائرية أمرت منذ عام 2017، بإغلاق 20 كنيسة بروتستانتية بموجب الأمر 06-03، الذي يحظر على المنظمات غير الإسلامية إنشاء دور عبادة دون ترخيص.

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