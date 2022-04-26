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فاس.. الحبس النافذ لأفراد شبكة “الزطاطة”

2022-04-26 / 19:53
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ع محياوي _ هبة بريس

أدانت ابتدائية فاس مساء يوم أمس الإثنين 8 متهمين بتكوين شبكة مختصة في الابتزاز والتهديد وفرض إتاوات يومية على تجار سوق نموذجي بحي السعادة أنجز ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتتولى تسييره جمعية أسست خصيصا لذلك.

وحكمت ذات المحكمة بسنتين حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة على كل واحد من المتهمين الرئيسيين الثلاثة ضمنهم شقيقان أحدهما يسير شركة للأمن الخاص، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة أدين بها 5 متهمين آخرين توبعوا معهم في نفس الملف.
إيقاف المتهمين تم في أوائل فبراير الماضي من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على شكايتي شخصين اتهموا الشقيقين وصديقهما بالابتزاز والتهديد، فيما كشفت التحريات تواجدهم بمواقع أخرى بالحي وشارع سان لوي، مواقف عشوائية.

وصدر الحكم يوم أمس بعد أسبوع من حجز الملف للتأمل بعدما استمعت هيئة الحكم إلى المتهمين الثمانية ومرافعات دفاعهم ودفاع الطرف المدني الذي حكمت له المحكمة ب5 آلاف درهم تعويضا يأديها المتهم الرئيسي مسير شركة الأمن الخاص

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