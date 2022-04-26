الصورة من الأرشيف

شركة استرالية تظفر بخدمات تخص أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب

2022-04-26 / 18:38
5
هبة بريس _ اقتصاد

كشفت الشركة الأسترالية “وورلي بارسونز” عن ظفرها بمهمة إنجاز المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الذي يربط بين المغرب ونيجيريا

وستتكفل الشركة، وفق ما أعلنت عنه، بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، إلى جانب دراسة خيارات اقتناء الأراضي التي سيمر منها الأنبوب عن طريق فريقها في العاصمة البريطانية لندن، وسيحظى المشروع بدعم من طرف شبكة مكاتب “وورلي” في إفريقيا، إلى جانب الاستعانة بفريق عمل متكامل من الهند، وسيكون عليها الوصول إلى حلول بخصوص تسريع عملية الربط الكهربائي وضمان الاكتفاء الذاتي من الطاقة لتشغيل المشروع.

وقالت “وورلي” إنها ستلجأ إلى مكاتبها في بريطانيا وإسبانيا من أجل العمل على استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل خط الأنابيب من أجل تقرير الانبعاثات الكاربونية، مبرزة أن هذا الخط سيمتد على طول أكثر من 7000 متر والذي سيديره المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن المغربي والمؤسسة الوطنية النفطية في نيجيريا،

ويؤكد بعض الإستراتيجيين ومراكز الدراسات أن مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب ستكون له أهمية قصوى في المنطقة، وأن الإسراع بإنجازه يدخل في نطاق خاص وعام يتعلق بالسيطرة على موارد الغاز الطبيعي وممراته الجغرافية، ومثل هذه المشاريع باتت جزءا أصيلا من القوة الجيوسياسية في العالم اليوم.

كما من شأنه أن يعزز النفوذ الإقليمي المغربي من خلال اندماج اقتصاد المملكة مع دول الجوار الأفريقي الغربي، إضافة إلى العمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي بين شمال وغرب أفريقيا،

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصيف ..” لارام” تعزز برنامج رحلاتها

الصيف ..” لارام” تعزز برنامج رحلاتها

2022-04-26 / 20:25
Photo of طيران الإمارات يحتفي بمرور 20 سنة على انطلاق خدماتها في المغرب

طيران الإمارات يحتفي بمرور 20 سنة على انطلاق خدماتها…

2022-04-26 / 17:48
Photo of مجموعة Ineos Cyberforce تؤكد ريادتها وتحصل على شهادتين جديدتين

مجموعة Ineos Cyberforce تؤكد ريادتها وتحصل على شهادتين جديدتين

2022-04-26 / 12:43
Photo of مكتب المطارات : نتظر أن تعرف سنة 2022 انتعاشا لحركة النقل الجوي

مكتب المطارات : نتظر أن تعرف سنة 2022 انتعاشا…

2022-04-26 / 08:00
Photo of صحيفة إسبانية: المغرب يكتشف “كنزا نفطيا” بمليارات الدولارات

صحيفة إسبانية: المغرب يكتشف “كنزا نفطيا” بمليارات الدولارات

2022-04-25 / 09:25
Photo of وزيرة الاقتصاد والمالية تقود وفدا مغربيا في اجتماعات للبنك وصندوق النقد الدولي

وزيرة الاقتصاد والمالية تقود وفدا مغربيا في اجتماعات للبنك…

2022-04-24 / 20:37
Photo of توقع تراجع نشاط العقار بـ50% بعد العيد

توقع تراجع نشاط العقار بـ50% بعد العيد

2022-04-24 / 10:58
Photo of المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية يشيد بالتطور الصناعي في المغرب

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية يشيد بالتطور الصناعي…

2022-04-23 / 14:32
Photo of تقرير: أثمان الخضر والسمك سجلت أعلى الارتفاعات خلال الشهر المنصرم

تقرير: أثمان الخضر والسمك سجلت أعلى الارتفاعات خلال الشهر…

2022-04-23 / 09:58
Photo of وزير الخارجية الإسباني يدخل على خط قضية تنقيب المغرب عن النفط والغاز بـ”مياه جزر الكناري

وزير الخارجية الإسباني يدخل على خط قضية تنقيب المغرب…

2022-04-22 / 21:20

‫5 تعليقات

  1. دائما تتم الاستعانة بخبراء من الدولة الاجنبية وهاذا دليل على افتقار المغرب للكفاءات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق