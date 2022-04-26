زفيخاي ادرعي

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة

2022-04-26 / 18:02
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هبة بريس _ وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر: “سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني، مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث”.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن استطلاعاته رصدت مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية”.

وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم أمس الاثنين، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل، ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.

ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس، قوله: “دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها”، مهددا بأنه “إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة

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‫4 تعليقات

  4. جيش الاحتلال و قادته لم يستوعبو بعد ان الشعب البناني الشقيق و جيشه و مقاومته الباسلة يملكون عزيمة و قوة الايمان بقضية تصفية الاستعمار الصهيوني الذي مازال يحتل مزارع شبعا و الجولان السوري و فلسطين الغالية اللهم انصر المجاهدين على اعداء الانسانة الصهاينة و من يدور في فلكهم

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