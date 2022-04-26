“القهوة” مشروب ضيافة مشترك بين السعودية والمغرب

هبة بريس _ متابعة

القهوة في المغرب تأتي ثانياً بعد “الآتاي”

ينظر إلى القهوة على أنها أحد المشروبات الموروثة في ثقافة المملكة العربية السعودية، وترمز عبر التاريخ لقيم تعبر عن الكرم والضيافة، ويتشارك الشعبان السعودي والمغربي تاريخياً في استخدام القهوة كمشروب ترحيبي بالضيوف، ويُقدم معها التمر والشوكولاتة خلال المناسبات والتجمعات.

وبمناسبة إقرار العام الحالي كعام للقهوة السعودية، فقد تم بشكل رسمي تمييزها على أنها إحدى الموروثات الشعبية، وعلامة ثقافية تتميز بها المملكة، سواءً من خلال زراعتها، أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف.

وسيكون عام 2022 مناسبة للاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجاً ثقافياً مميزاً للمملكة، وتأكيدًا على ارتباط البن المحلي بالهوية السعودية، وانطلاقاً من خصوصية تعامل المجتمع السعودي مع القهوة ومع أجوائها المميزة.

وتهدف الفعاليات الرئيسية لحملة وزارة الثقافة “عام القهوة السعودية 2022” إلى إبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة، المرتبطة بالقهوة السعودية، وعاداتها الفريدة، بجانب إظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة، من خلال التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية، مرورًا بتسليط الضوء على البُن الخولاني السعودي بوصفه منتجاً سعودياً أصيلاً.

الفارق بين القهوة السعودية والقهوة في المغرب

يعتبر مناخ دولة المغرب “مثالي” لنمو أشجار البن، التي تحتاج إلى جو رطب قليلًا، ولا تحتاج إلى درجة حرارة عالية، وتحتاج إلى الكثير من الماء؛ لأن زراعتها يجب أن تكون في مناطق جبلية بركانية، وهذا من أجل أن تكون غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، والتي تعطي لها مذاقًا رائعاً.

وفي القرن الثامن عشر حين كانت الأراضي المغربية تحت العهد العثماني، كان هناك تحريم ديني لها باعتبارها من المُنبهات المُسكرات، ومع مرور السنوات تجاوز المغاربة تلك الفتاوى، وبات تقديمها مظهراً من مظاهر الكرم والضيافة، إذ تقدم في معظم المناسبات والحفلات للضيوف.

وعلى الجانب الآخر، تنتج السعودية وفق آخر الإحصائيات 800 طن من البن سنويًا، من 600 مزرعة داخل المملكة، وتستهدف مع حلول عام 2025 زراعة أكثر من مليون شجرة بن خولاني، الذي يعتبر رمزًا لصناعة القهوة السعودية وأحد أندر وأغلى حبات البن على مستوى العالم كله.

ويتم تحضير القهوة في السعودية بعدة طرق، من ضمنها الطريقة المعتادة بتجفيف البُن، ووضعه تحت أشعة الشمس لمدة 4 إلى 6 أسابيع، أما الطريقة الثانية فتسمى بـ”المغسولة”، وفيها تستخلص القشرة الخارجية لحبة البن عن طريق نقعها في الماء، ثم تترك لتجف.

ومن الطرق المعروفة لتحضير القهوة داخل المملكة، طريقة “العسلية” وهي مزج بين الطريقة الأولى والثانية، وتعطي نكهة ممتازة ومختلفة معتدلة الحموضة والحلاوة.

وبالعودة إلى المغرب وثقافتها في تحضير مشروب القهوة، فأصبح منتشراً بدافع التاريخ والارتباط الأوروبي أنواع قهوة أوروبية، والتي تعتبر الرقم 1 بين سكان المملكة المغربية، خاصة الأنواع التي تزرع في “جزر الكناري” الإسبانية، وأبرزها نوع “أرابيكا” المأخوذ عن مناطق “الأرخبيل” وتحديدًا إندونيسيا، ويتراوح سعر الكيلو غرام منها 80 يورو.

القهوة في العيد

مع صباح أول أيام عيد الفطر المُبارك في السعودية، يتم تجميع الأحباب والاحتفال بالإفطار في جماعات، من خلال أباريق القهوة الساخنة، لتكون أول ما يقدم للضيف بعد الترحيب والسلام، وهو ذات التقليد المتبع في المغرب، ودومًا ما تكون “القهوة” هي الرابطة الرئيسي بين الأقارب والأصدقاء في أيام العيد.

وهناك عادة مشهودة ترتبط بالأسرة السعودية وكذلك المغربية خلال اليوم الأول من العيد، حيث تستقبل الزوجات أزواجهن وأبناءهن لدى عودتهم من صلاة العيد، بفناجين القهوة التي يُقدم معها المخبوزات والحلوى وبعض الأنواع الفاخرة من التمر.

ومن جانبها تستعد وزارة الثقافة للاحتفاء بـ”عام القهوة السعودية 2022″ كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، خلال أيام عيد الفطر المُبارك هذا العام، من خلال حملات في مختلف مناطق المملكة، وتم تخصيص ركن خاص بالقهوة السعودية في المراكز التجارية، وسيتم استقبال المتسوقين وتقديم الضيافة لهم بخمسة أنواع من القهوة لعددٍ من المناطق بحسب اختيار الزائر مع تمر فاخر، وعرض المكونات ودرجة التحميص بحسب كل منطقة.

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