تبون ..صفعته إسبانيا فغازل فرنسا بدعوته ماكرون لزيارة الجزائر
يحاول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلطيف الأجواء مع فرنسا بعد الصفعة الإسبانية التي ادخلت نظام الكابرانات نفق الوحدة .
واستغل الرئيس الجزائري إعادة انتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، ودعاه إلى زيارة الجزائر من أجل بعث العلاقات،
جاء ذلك في رسالة نشرت نصها الرئاسة الجزائرية عبر موقعها الرسمي.
وخاطب تبون نظيره الفرنسي بـ “فخامة الرئيس” و”صديقي العزيز
وقال: “يسعدني بمناسبة تجديد انتخابكم الباهر رئيساً للجمهورية الفرنسية، أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعباً وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وبخالص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة مهامكم السامية”.
وتسجل الرسالة عودة إلى المجاملات الرسمية بين البلدين، منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين نهاية العام الماضي ووالتي دامت 3 أشهر.ولا زالت تداعياتها متواصلة
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات، وصفها محللون بأنها “غير مسبوقة”، وصلت إلى استدعاء الجزائر لسفيرها من باريس، وحظر الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجواء البلاد.
6 تعليقات
بسرعة فائقة نسوا ما قاله ماكرون عن بلدهم المسمى الجزائر. الأنف الوسخ.
خصو صفعة اخرى اتقاد ليه الميل مكايحشمش وجه حجرة والله وخا تراسل قيس سعيد ياك هو اخير رئيس نوصيك اتبيبين انت اهداك و جه الطبق اديال صاحبك شين قريحة اجيوا حسي مسي عند الشريف باركوا اركعوا ابوسو ليه يدو الى بغيت تزيان لكم الايام
الكابرانات يتعلمون السياسة
النظام العسكري الجزائري يحاول بكل السبل تلميع صورته و فك عزلته الديبلوماسية الدولية و هو كالتاجر المفلس يبحث في دفاتره القديمة لعله يظفر بحساب أخطأه ثم توجهه لماكرون فرنسا هو عملية طبيعية كون حضن الأم دائما ما يكون الطف على بنيه حتى لو كانوا غير شرعيين
هذه هي الجزائر القوة الضاربة في البكائيات والعنتريات والعجرفة والنيف والتباهي ،القوة التي يسجد لها الجبابرة،ولكن الرسالة تظهر جليا أن فرنسا التي صنعت دويلة الجزائر بمرسوم وتقرير مصير في سنة1962 هي الحاكم الفعلي لمايسمى الجزائر
الجزاءر مجرد دويلة صنعتها فرنسا وخيب،السمية،يقول لماكرون صديقي،العزيز وفخامة،الرءيس ولن ترض،عنك النصارى حتى تتبع،ملتهم وانت يا عجوز وكبراناتك تابع لملة الماسوني ماكرون وعاقبتكم،في النار جميعا ايها المنافقون، سارقي،أموال الشعب الجزاءري،المغلوب على امره والله يمهل ولا يهمل وخاتمتكم كخاتمة،من سبقوكم من المجرم بوخروبة،الى المجرم بوتخريقة، ايها الاغبياء اصبحتم أضحوكة العالم كله واصبحتم نكثا على جميع الألسن وهذا،هو الدل،بعينه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العضيم العالم كله عاق بكم وعرف حيلكم ولكن لن تضفروا بشبر واحد من الصحراء المغربية،ولو كلفنا ذلك،استشهاذ،نصف،المغاربة والصحراء الشرقية في طريقها إلى التحرير ياايها العجزة الاغبياء البلداء، وفرنسا ستعري عل الخريطة الحقيقية المغرب بلد الشرفاء،والصالحين المسألة مسءلة وقت فقط، انتظروا انا منتضرون