البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 192 مرشحا للهجرة السرية
هبة بريس
علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، قدمت خلال ليلة الاثنين-الثلاثاء، المساعدة لما مجموعه 192 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين، الذين كانت من بينهم جثة، واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع، ودراجات مائية (جيت سكي)، فيما كان بعضهم يغامر بالهجرة سباحة.
وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمملكة، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى العيون.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
19 تعليقات
الدولة لاتهتم بمشاكل الشباب العاطل وهذا ما يؤدي به إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء منهم قاصرين وشباب وكذالك نساء ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ما فائدة الاستثمارات والمشاريع الم يستفد منها الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا ولكن للاسف الشديد الحكومة هي الوحيدة المسؤولة على ما يحصل لشبابنا ويغامر بنفسه إلى التهلكة بحياتهم في قوارب الموت..
لو كان هناك دعم الشباب والحكومة اخرجت ميزانية مختصة لهم صرف ربعها لهم في مساعداتهم لتكوين مقاولات صغري ودمجهم لما كثرت بكثرة عندنا ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت ويضحي بنفسه …
نأخذ بعين الاعتبار قرار بن موسى الأخير الذي أعطى الضربة القاضية للشباب الذين طالما طال الانتظار من أجل ولوج الى مباراة الامتحان الوطني للتعليم أليس ظلما في حق الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة هذآ كافي بشببنا أن يضحي بحياته في قوارب الموت !!!!
يجب على جميع الدول الإفريقية أن تجد حلا مناسبا للقضاء على الهجرة السرية التي يذهبون ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
المساعدة والراحة البال هو ما كفايا الابتزاز والحكرة والقهر والتعسف والسيطرة على الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ولحد الآن لم يجد عمل من أجل قوت عيشه ..
يجب الحد من هذه الهجرة الغير النظامية التي يذهبوا ضحياها ابرياء من قاصرين وشباب ونساء واطفال من بلدان إفريقيا.
إن هؤلاء المهاجرين السريين يواجهون صعوبة على قوارب الموت كما يغامرون بانفسهم بالسباحة وكل هذآ راجع إلى عدم توفير متطلبات هذا الشباب المغامر بحياته…
والحمد لله على انقاذهم وشكرا الاسعافات البحرية الملكية التي قدمتها لهؤلاء المهاجرين السريين…
ألم تراعي بجدية الحكومة الصعوبات التي تواجه المهاجرين السريين عبر قوارب الموت او السباحة مما يؤدي هذا إلى التضحية بانفسهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
يجب على السلطات الأمنية البحرية الملكية أن تقوم بتسليمهم الي الدرك الملكي من أجل القيام بالاجراءات اللازمة الإدارية ..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله أوضح المصدر أن من ضمن هؤلاء المهاجرين السريين جتة رحمها الله واسكنها فسيح جناته اللهم اهدي شبابنا إلى عدم المغامرة والتضحية بارواحهم…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل هذآ راجع إلى البطالة..
يجب الحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية ياسيد اخنوش .. إنه لا يعقل ان نسمع مثل هذه الحالات الإنسانية التي يذهب ضحايا الابرياء..
الف شكر وتقدير واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي البحري الملكي الذين قاموا بانقادهم …
يجب على السلطات الأمنية ان تقوم بالاجراءات اللازمة مع البحث الدقيق لملامسة هذه الهجرة السرية عبر قوارب الموت..
الحمد لله على سلامتهم وانقاذهم من الموت بأعجوبة ولهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت…
كيف يعقل ياحكومة ويرتاح ضميرك كل يوم تزداد ارتفاع المهاجرين السريين الذين يواجهون صعوبة الحياة ولقمة العيش مما يؤدي بهم إلى المغامرة والتضحية بارواحهم عبر قوارب الموت ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم هذا منكر في حق الضحايا الشباب الذي ذهب ضحية المجتمع المغربي مما يؤدي بنفسه إلى التهلكة وسببها القرارات التافهة وعدم التسير والتصرف والتدبير وووووووو وغيرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.