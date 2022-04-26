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التعليم تفرج عن نتائج الانتقاء الأولي لمنصب مدراء مؤسسات الثانوي

2022-04-26 / 16:30
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي برسم سنة 2022.

وأسفرت نتائج هذه العملية التي شارك فيها 204 مترشحا، عن انتقاء ما مجموعه 182 بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.

وستفتح الوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج باب الطعون، حيث ستعمل المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على إرسالها إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، قبل 9 ماي 2022.

ودعت الوزارة المستفيدين من الانتقاء الأولي إلى ربط الاتصال فورا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم انتقائهم بها من خلال الولوج إلى المواقع الالكترونية الخاصة بها، قصد الاطلاع على الجدولة الزمنية للمقابلات والإجراءات المتعلقة بها، مع ضرورة إدلاء المعنيين بالأمر بجميع الأوراق المطلوبة إلى اللجن المشرفة على هذه المقابلات.

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