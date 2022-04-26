الصورة لمهاجرين غير شرعيين في عرض المتوسط

إسبانيا: مقتل مهاجر وفقدان 26 بانقلاب زورق قبالة جزر الكناري

2022-04-26 / 16:13
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء، مقتل مهاجر وفقدان 26 آخرين بانقلاب زورقهم في المحيط الأطلسي قبالة سواحل جزر الكناري.

وتمكن خفر السواحل الإسباني من إنقاذ 34 شخصا بعد انقلاب الزورق على بعد حوالي 135 ميلا من الطرف الجنوبي لجزيرة غران كناريا يوم أمس الاثنين، كما تم العثور على زورقين آخرين يحملان حوالي 63 شخصا، من بينهم طفلان، على بعد حوالي 40 ميلا إلى الجنوب، وتم إنقاذ كل من كانوا على متنها.

وقد وصل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى ميناء Arguineguin حوالي الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء. وقال خفر السواحل إن “جميعهم من جنوب الصحراء الكبرى”.

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