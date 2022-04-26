“شبيبة الأحرار” تحذر من الحملات المصطنعة المشوشة على عمل الحكومة

هبة بريس - الرباط

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها العادي يوم الاثنين 25 أبريل 2022، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي للحزب، حيث خصص الاجتماع لعرض ومناقشة برامج عمل الشبيبة التجمعية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، عبرت شبيبة الحزب، عن تنويهها بمكتسبات القضية الوطنية التي ما فتئت بلادنا تحققها بفضل الحكمة الملكية الرشيدة ونجاح الجهود الديبلوماسية التي يقودها جلالة الملك.

وأشادت الشبيبة، بدينامية عمل الحكومة وفعاليتها في إخراج المراسيم المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية مما سيمكن ملايين المواطنات والمواطنين المغاربة من الإستفادة من إمتيازات عديدة في مجال الحماية الإجتماعية.

ونوهت الشبيبة بالتدابير والإجراءات الهامة التي تعكس حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تمثلت في دعم مهنيي النقل للحفاظ على أسعار نقل السلع والأشخاص، إضافة الى دعم أسعار الغاز والكهرباء والسكر والدقيق.

كما أشادت الفيدرالية بوفاء الحكومة بمجموعة من الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي والتي لقيت تجاوبا إيجابيا منقع النظير لاسيما برنامجي “أوراش” و”فرصة” الذين يساهمان في تعزيز إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، معبرة عن ادانتها بما وصفتها ب”حملات التشويش والمزايدات التي يقودها أحد الأطراف الذي فشل في تجربة التسيير الحكومي خلال العشر سنوات السابقة، والتي تحاول بذلك التنصل من مسؤولياتها التي كانت سببا مباشرا في مجموعة من التراجعات التي تعرفها بلادنا”.

ودعت الشبيبة إلى اليقظة والحذر من الحملات الإعلامية المصطنعة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحاول التشويش على عمل الحكومة في بداياته باختلاق الأكاذيب والإشاعات.

كما هنأت الطبقة العاملة المغربية بمناسبة فاتح ماي والإشادة بمسار الحوار الإجتماعي الناجح والحوار البناء مع النقابات.

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