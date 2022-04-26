الصحة بسطات تحتضر والمدير الجهوي يحط الرحال بالمندوبية

محمد منفلوطي_هبة بريس

في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها قطاع الصحة بإقليم سطات، والتي باتت تلقي بظلالها المخيفة على الصحة والحماية الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات ولاسيما منهم الفئات الهشة من حاملي بطائق الراميد، مع صعوبة الولوج للخدمات بسبب ضعفها وشح الموارد البشرية وسوء توزيعها، والتسيب الذي بات يعرفه مستشفى الحسن الثاني والتي كانت حديث فعاليات نقابية محلية واقليمية وجهوية حذرت من خطورة الوضع، (في ظل الأزمة ذاتها)، علمت هبة بريس، أن المدير الجهوي للصحة بجهة البيضاء “عبد المولى بولمعيزات” حط الرحال صباح اليوم الثلاثاء بمقر المديرية الاقليمية للصحة بسطات، حيث يجري في هذه الأثناء اجتماعات مع ممثلي القطاع.

عبد الهادي الموالدي أحد كوادر التمريض بسطات السابقين، والفاعل النقابي بالنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على الوضع الصحي بالاقليم يعاني من سوء التدبير و التسيير، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على العرض الصحي إن على مستوى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني أو مستشفى القرب بابن احمد أو المراكز الصحية بالاقليم، حيث تجد الأطر الصحية نفسها وجها لوجه أمام الساكنة التي تعاني الأمرين، بفعل نهج المسؤولين الاقليميين لسياسة النعامة و الآذان الصماء على حد وصفه.

وأضاف الموالدي، أن المكتب الجهوي لنقابته سجل من خلال بيان له (حصلت هبة بريس على نسخة منه)، سجل غياب مدير للمستشفى الإقليمي الحسن الثاني قرابة سنتين نتيجة افتعال المشاكل و المضايقات و التدخلات من قبل المسؤولين بالمندوبية في شؤون إدارة المستشفى، مشيرا للوضعية الكارثية للمركز الصحي سيدي عبد الكريم و مشاكلها بالجملة التي تتخبط فيها الأطر الصحية بالمركز الصحي، والتي باتت تدور في فلك التصفية لحسابات ضيفة بعيدا عن التدبير و التسيير، وسوء إعادة الانتشار من قبل المديرية الاقليمية التي ضربت الدورية الوزارية المتعلقة بالحركة الانتقالية عرض الحائط على حد وصف البيان، داعيا وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، و المدير الجهوي للصحة بجهة البيضاء – سطات للتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الاوان، والعمل على ايفاد لجنة لتقصي الحقائق و اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويذكر، أن الصحة بالاقليم تعاني من عدة اكراهات ومشاكل بالجملة، ولاسيما بمستشفى الحسن الثاني بسطات الذي يعد الشريان الصحي الأساسي بالاقليم، إلا أن الخدمات به في تراجع خطير ، بدءا بقسم المستعجلات وما يعرفه من تسيب وفوضى عارمة، إضافة إلى العمليات الجراحية بالمركب شبه متوقفة، ناهيك عن الغيابات المتكررة لبعض الأطر الطبية والتمريضية ببعض الأقسام الأخرى التي غالبا ما تظهر للوجود لاسيما إذا تعلق الأمر بزيارات لمسؤولين إقليميين أو جهويين أو مركزين، أو خلال مناسبات معنية، حيث يكتفي البعض منهم بأخذ صورة تذكارية مع ابتسامة عريضة، ومن تم تختفي خدماتهم وتحضر بالمصحات الخاصة، ليبقى المواطن الفقير الضعيف من حامل بطاقة راميد ينذب حظه العاثر على أسوار هذا المستشفى التي يعيش على وقع السكتة القلبية.

واقع مرير يسائل المندوبية الاقليمية للصحة بسطات ومعها المديرية الجهوية للتحرك وانقاذ مستشفى الحسن الثاني بسطات، وإيفاد لجان مختصة للتحقيق والتقصي وتقييم الوضع ورفع تقارير شفافة ذات مصداقية للجهات المعنية من أجل العمل على ايجاد حلول عاجلة وآنية من شأنها ان تنقذ مرضى هذا القسم الحيوي.

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